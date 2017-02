ÅSIKT

Att likställa SD med V är bluff

Foto: Anna Tärnhuvud

I helgen började Moderaterna plötsligt kalla Sverigedemokraternas rötter ”auktoritära” i stället för ”nazistiska”. Det var genomskinligt i överkant. Så skrubbas nazismen, judehatet och antidemokratin bort och ersätts av något mer diffust, något som är lättare att samarbeta med.

Det påminner lite om Moderaternas nya partiprogram från 2011 där de helt fräckt hittade på en ny historia åt partiet.

”Kampen mot apartheid”

”Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.” skrev de.

Det var lögn rakt igenom. Moderaterna motarbetade i det längsta den allmänna rösträtten i Sverige och tonade ner problemen med apartheid i Sydafrika. Och just ”rättviseperspektivet” var knappast någon moderat paradgren. Till slut gav Moderaterna upp och erkände att de hade fel.

Vill relativisera

Begreppet ”auktoritära rötter” handlar om att Moderaterna försöker relativisera historien och jämställa Sverigedemokraterna med Vänsterpartiet. Då skulle Moderaterna kunna regera med stöd av SD på samma sätt som Stefan Löfven regerar med stöd av V.

Men precis som partiprogrammet 2011 är det lurendrejeri.

Vänsterpartiet grundades för hundra år sedan och var under många år Moskvatroget. Särskilt under Stalin var partiet ett högst reellt hot mot demokratin i Sverige. Socialdemokraterna slog tillbaka med brutala metoder, som att registrera och under kriget även internera kommunister.

Jagade kommunister

Kulmen blev IB-affären 1973 som avslöjade ett omfattande inrikesspionage mot kommunister på arbetsplatser runt om i Sverige.

Men i takt med tiden, med murens fall och kommunismens misslyckande, har Vänsterpartiet förändras. De kan aldrig fly undan sin kommunistiska historia men sedan många år är partiet inget hot mot demokratin.

Det är däremot Sverigedemokraterna. På nätet försöker partiets moderna stormtrupper dagligen skrämma och tysta motståndare och journalister. De lägger ut adresser till flyktingboenden på nätet när mordbränder rasar och de hetsar mot minoriteter. Anna Kinberg Batra kallar själv dagens SD för ett rasistiskt parti.

Antisemitism i SD

SD:s rötter i nazismen är intressanta eftersom så många av idéerna fortfarande lever i partiet, som judehatet. På förintelsens minnesdag i fredags skrev Daniel Poohl, chef för Expo:

”Antisemitismen finns även i Sverigedemokraterna. (…) Så när Förintelsens offer i dag ska minnas, och vi ska försöka dra någon visdom ur den katastrof som det massiva mördandet innebar. Missa inte då det mest uppenbara. Spåren av de idéer som ledde till Förintelsen lever kvar. De finns i den exkluderande nationalism som vinner mark, i de högerextrema grupper som vinner mark i informationskriget på nätet. De finns hos Sveriges tredje största parti.”

Daniel Poohl, Expo Foto: Lasse Allard

Brun färg

Sverigedemokraternas idéer kan inte heller bara förstås som ett svenskt fenomen. I Ungern och Polen där SD:s systerpartier har tagit makten avvecklas nu den liberala demokratin i snabb takt. Och från Moskva försöker Vladimir Putin hjälpa extremhögern så gott han kan under valen i Frankrike och Tyskland.

Moderaterna och Sverigedemokraterna hade i tisdags ett första möte om hur samarbetet ska se ut. Det handlar naturligtvis inte om idéer utan om viljan till makt.

Men elefanten i rummet är fortfarande den bruna färgen.

Att skrämmas med Jonas Sjöstedt kommer knappast att hjälpa så vi lär få se nya försök att skrubba SD rena innan valet.