ÅSIKT

Kaxiga Lövin tar strid mot Trump

Isabella Lövin undertecknar sitt beslut.

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sveriges biståndsminister Isabella Lövin fortsätter att provocera Donald Trump .

Sverige sitter i FN:s säkerhetsråd, uppmärksamheten är redan riktad mot vårt land och det utnyttjar Isabella Lövin när hon kaxigt utmanar den amerikanska regeringen.

Det började med bilden.

På sin första arbetsdag stoppade Donald Trump biståndet till internationella organisationer som hjälper kvinnor att få abort. Bilden av presidenten som skrev under beslutet kablades ut över världen. Omringad av allvarliga män satt han satt vid sitt skrivbord i det ovala rummet.

Lövin blev världsnyhet

När Isabella Lövin knappt två veckor senare skrev under Sveriges klimatlag samlade också hon sina medarbetare runt skrivbordet för en bild. Omringad av allvarliga kvinnor satt hon vid sitt skrivbord på UD.

Hennes bild blev en världsnyhet. Hon utmanade inte bara Trumps katastrofala klimatpolitik, hon visade också att i Sverige får kvinnorna ta plats.

I dag tar Isabella Lövin nästa steg. Nu utmanar hon Trump i själva abortfrågan. Sverige bjuder in till en internationell konferens för kvinnors rättigheter och tanken är att man ska samla in de pengar som Donald Trump inte vill betala.

Miljontals kvinnor

Tillsammans med Belgien, Danmark och Nederländerna bjuder Isabella Lövin in ett 50-tal länder och en mängd civila aktörer. Syftet är att samla ihop de sex miljarder kronor som USA har stoppat. Om inte pengarna kommer fram kan miljontals kvinnor och flickor tvingas genomgå osäkra och ofta livsfarliga aborter.

Konferensen heter "She decides" för att det är kvinnan som ska bestämma över sin kropp och sitt liv. Det var inte snålhet som drev Donald Trump att signera beslutet och stoppa stödet. Han och hans manliga kolleger tycker helt enkelt inte att kvinnor ska bestämma över sina liv. Trots att kvinnor över hela världen blir gravida mot sin vilja. Trots våldtäkter och brist på preventivmedel.

47 000 kvinnor dör

Donald Trump drar in biståndet medveten om att 47 000 kvinnor mister livet varje år på grund av osäkra aborter.

Han vet att fem miljoner kvinnor vårdas på sjukhus varje år och att ytterligare tre miljoner inte får den abort de behöver. Ändå tar han sig rätten att bestämma över dessa kvinnors liv och även om vi sällan berömmer den svenska regeringen så gör vi det nu. Sverige är ett feministiskt land som sitter och säkerhetsrådet och säger ifrån.

När Margot Wallström samtidigt planerar en protest mot Rysslands lagstiftning som nu tillåter hustrumisshandel, förstärker det bara intrycket av feministisk handlingskraft. Just i dag är man stolt över den svenska regeringens kvinnokamp.