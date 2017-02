ÅSIKT

Inget barn ska dö av platsbrist

Ett barn dog till följd av platsbrist på Karolinska sjukhuset i Solna förra året. Foto: Peter Wixtröm

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det är bortom fattning att någon ska behöva uppleva att ens barn dör på grund av platsbrist i Sverige. Men det hände i Solna i början av förra året.

Ett barn med funktionshinder kom in till akutmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus med kräkningar och magont. Barnet behövde intensivvård, men på grund av platsbrist i Solna kontaktades Karolinska i Huddinge.

Under transporten drabbades barnet av hjärtstillestånd och avled efter försök med hjärt- och lungräddning.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Fråga om platsbrist

Vårdkrisen i Sverige är i mycket en fråga om platsbrist och långa väntetider. Orsaken är att sjukhusen och primärvården har svårt att rekrytera och behålla personal.

Det beror inte bara på att lönen för sjuksköterskor och undersköterskor anses vara för låg. Problemen med dålig arbetsmiljö är en annan viktig faktor. Arbetsmiljöverket larmade i förra veckan om att antalet anmälningar inom vård och omsorg har fördubblats på bara tio år.

Det är också framför allt inom vård- och omsorgsyrken som sjukskrivningarna ökar.

Behövs ett vårdlyft

Utvecklingen är inte så konstig när allt färre måste klara allt fler patienter. Vi har hört otaliga historier om hur personal knappt hinner ta en paus eller äta under ett arbetspass.

Aftonbladets ledarsida uppmanade så sent som i förra veckan sjukvårdsminister Gabriel Wikström till ett vårdlyft. När landstingen, som har ansvar för vård och omsorg, brister i sitt ansvar för patientsäkerheten måste regeringen kliva in.

Sjukvården i Stockholms läns landsting har i tio år varit ett skyltfönster för Alliansledd vårdpolitik.

Och det är inte vackert.

Man har prioriterat vårdval och privatiseringar – och inte minst byggt världens dyraste sjukhus i form av Nya Karolinska. Bristen på vårdplatser vill de borgerliga vårdpolitikerna täcka upp med nya närakuter och e-vård, det vill säga rådgivning över internet.

Vad de vill göra åt den stora personalflykten är mer oklart.

Manifestation för annan vård

I eftermiddag hålls en manifestation utanför Stockholms Landstingshus. Nätverket "En annan vård är möjlig" är initiativtagare och ställer flera krav på en bättre vård för patienter och personal, bland annat att politikerna ska öppna alla vårdplatser som i dag är stängda på grund av personalbrist.

Samtidigt på insidan håller landstingsfullmäktige möte. Där borde de diskutera skyndsamma lösningar på hur man får sjuksköterskor att jobba kvar i vården.

Det är orimligt att patienter ska behöva köa samtidigt som befintliga vårdplatser hålls stängda. Och ingen förälder ska tvingas vara med om att ens barn dör på grund av platsbrist.