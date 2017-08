ÅSIKT

Den moraliska majoriteten har övergivit Kinberg Batra

Foto: Björn Lindahl

▪ Sommaren är över och kampanjen att avsätta Anna Kinberg Batra är i gång igen. På förekommen anledning, får man väl säga. I veckan kom opinionsinstitutet Ipsos med en rapport över partisympatierna i Stockholms stad och län, och det var ingen rolig läsning för huvudstadens Moderater.

SD-motståndet var regeringsfähigt

På ett år har Moderaterna tappat fler än var tredje väljare och är nu jämnstora med C.

– Tappet i folkrika Stockholm är kraftigare än på andra håll i riket, säger Ipsos analyschef David Ahlin till Dagens Nyheter .

De usla siffrorna betyder att tidigare försvarsministern Karin Enström, rättspolitiske talespersonen Tomas Tobé och partistyrelseledamoten Hanif Bali kan förlora sina platser i riksdagen.

Bara sex procent av väljarna vill se Anna Kinberg Batra som statsminister, och nu ramlar avgångskraven in. Från Solna, från Kävlinge och från Danderyd. Ja, från hela Stockholms län .

Varför har väljarnas kärlek till Moderaterna - den dominerande politiska kraften under en stor del av 2000-talet - svalnat?

Under Fredrik Reinfeldt och Anders Borg retirerade partiet från många klassiska moderata frågor och satsade allt på att framstå som pålitliga i frågor om landets ekonomi och hur landet skulle styras. Här ingick ett benhårt motstånd mot SD och annan högerextremism.

Verkligheten har ändrats

När Decemberöverenskommelsen - som från början var en borgerlig idé - sades upp undergrävdes den nya moderatledningens auktoritet. När Anna Kinberg Batra - under tryck från partivänner och borgerliga opinionsbildare - bytte fot om SD i förhoppning om att det skulle göra henne till statsminister spädde det på väljarnas misstanke om att M är opålitliga.

Det nya förhållandet till SD - som också harmonierar med partiets mycket strängare syn på invandring - har effektivt skrämt väljare in i famnen på Annie Lööf. Det är ju C som i dag bär vidare de nymoderata idéerna om öppenhet. På Medborgarplatsen sittstrejkar just nu utvisningshotade afghanska ungdomar i hopp om att få stanna kvar i Sverige. Annie Lööf sa redan i somras att avvisningarna till våldets och terrorns Afghanistan borde pausas.

Moderaternas ensidiga fokus på invandringens baksidor inget som vunnit partiet nya sympatisörer. Asylboenden stängs, siffran för hur många flyktingar som kan förväntas komma till Sverige skrivs ned och enligt flera undersökningar är det nu sjukvården som är väljarnas viktigaste fråga.

Den verkliga moraliska majoriteten, som tidigare var med om att bära fram Moderaterna, ser att verkligheten har ändrats. De hårda nypornas politik har gått för långt, och de ser att M leds av människor som inte förmår uppdatera sin karta och som inte är att lita på.

Ett sådant parti kan man inte rösta på.