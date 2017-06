ÅSIKT

Sommarlovet är alldeles för långt

Midsommarbarn på Möja, genrebild. Foto: Urban Andersson / AFTONBLADET / 4216

Sommarlovet borde börja i dag. Tänk vilken fin inramning det skulle bli om skolavslutningen låg i direkt anslutning till midsommar. Dansen runt midsommarstången skulle bli själva starten på sommarlovet.

Det finns ingen anledning att eleverna ska sluta två veckor tidigare, de som har så förtvivlat mycket att lära.

Även om Pisa-kurvan vänt uppåt är det långt kvar till toppresultaten. Klyftorna mellan elever från socioekonomiskt starka respektive svaga hem ökar fortfarande och faktum är att ett kortare sommarlov skulle kunna göra skolan mer likvärdig.

De svagaste eleverna

Nästan hälften av alla lågstadiebarn tappar i läskunskap under sommarlovet, de glömmer själva lästricket, avkodningen, eftersom de inte läser under lovet. Det är de redan svagaste eleverna som tappar mest och självklart ska föräldrar stötta sina barns läsning, det finns gott om handfasta råd bland annat på https://www.legilexi.org/jagharlast/ .

Men det finns föräldrar som inte läser, som har ett annat språk eller helt enkelt ingen tid att sitta och lästräna med barnen. Sommarlovet är tio veckor långt och många svenskar har bara fyra veckors sammanhängande sommarsemester. Det innebär att barnen under sex veckor är hos släkten eller hänger på fritids där det sällan finns tid för individuell lästräning. Ett kortare sommarlov skulle ge just de här barnen mer undervisning.

Gamla bondesamhället

När sommaren väl är över får lärarna dessutom köra repetitionskurser i svenska, matte och alla andra ämnen som barnen glömt under lovet. Där försvinner ännu mer tid för elever som borde gå vidare i stället för att repetera vad de lärde sig i våras.

Regeringen har redan kört i gång sommarskola för äldre elever som inte klarar målen och det är bra för dem som behöver komma in på gymnasiet. Yngre barn som halkar efter ska inte behöva vänta ända till högstadiet. De behöver mer tid i skolan redan på lågstadiet.

Dagens tioveckorslov är anpassat till det gamla bondesamhället där barnen behövdes i jordbruket. I dag befäster sommarlovet bara orättvisorna i samhället, för medan en del barn åker till landet eller utlandet får andra stanna kvar i stan.

Den orättvisan försvinner inte i första taget, men skolan skulle kunna bli aningen mer rättvis om vårterminen förlängdes med åtminstone en vecka.