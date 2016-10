Förlåt vi stör, men Haitis invånare dör

Normalt brukar våra fredagsledare ha en trevlig ton. Vi på ledarredaktionen bjuder gärna på lite lättsam läsning när ni sitter på bussen hem till fredagsmyset.

Men den här veckan har redan varit full av galna berättelser. Donald Trump har tafsat, clowner har attackerat och en sverigedemokrat lyssnade på nazimusik. Ovanpå det har två partiledardebatter handlat om vem som ska regera med vem om två år.

Allvarlig ton

Ni har redan fått tillräckligt med tokiga texter. I kväll måste vi faktiskt skriva om Haiti, så det får bli en allvarligare ton.

Haiti är västra halvklotets fattigaste land. De välutbildade har för länge sedan lämnat ön och bland dem som bor kvar är hälften analfabeter. Vart fjärde barn har skador på grund av undernäring, hälften av hushållen på landet saknar rent vatten.

80 procent har inga riktiga toaletter.

Jordbävning

För sju år sedan drabbades Haiti av en kraftig jordbävning. Mer än 200 000 människor dödades och över två miljoner blev hemlösa. Hela Sverige engagerade sig, ni kanske kommer ihåg bilderna på krossade hus och döda kroppar i travar. Aftonbladet ordnade en insamling och många skänkte pengar till jordbävningens offer.

Återuppbyggnaden har gått långsamt och var inte klar när nästa katastrof drabbade Haiti.

Orkanen Matthew

För tio dagar sedan slog orkanen Matthew till mot ön. Över tusen människor har hittills rapporterats döda och minst en miljon har drabbats av orkanens framfart.

Nödleveranser skickas åter till Haiti. Floder har svämmat över, åkrar står under vatten. Kadaver och lik ökar riskerna för kolera. Sjukdomen fanns kvar i landet efter jordbävningen och nu sprider den sig igen. WHO skickar en miljon vaccindoser, men för många kan de komma för sent.

De få sjukhus som finns kvar får ta emot allt fler kolerapatienter.

Snart hotar också svältkatastrofen då tusentals bönder förlorat sina skördar. Nöden har inget slut. Hopplösheten sprider sig.

Orkar vi?

Haiti är ett fattigt, våldsamt och korrupt land och sådana länder drabbas alltid hårdast vid naturkatastrofer. Med det ökande klimathotet är det viktigt att just sådana här länder rustas för att klara översvämningar och stormar. Haiti står inför enorma utmaningar och behöver både akuta och långsiktiga insatser.

Orkar vi med en insamling till? Kan vi engagera oss igen eller har alla tokiga historier tagit över?

– Donald Trumps sexistiska angrepp på Hillary Clinton får rubrikbokstäver stora som skyskrapor. En orkan som tar tusen liv och följs av kolera blir som bäst tredjenyhet, skrev vår kollega Erik Helmerson i Dagens Nyheter härom dagen.

Medierna måste känna eget ansvar. Vi måste skriva fler allvarliga texter om annat än tafsande presidentkandidater.