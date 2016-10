Farlig fotboll kan spelas i gryningen

I Borås får flickorna gå upp tidigt. De som tränar konståkning får gryningstider i ishallen.

Hockeykillarna, däremot, de får träna hela kvällarna.

Nu har Borås konståkningsklubb anmält kommunens könsdiskriminering till förvaltningsrätten.

– Är det så att man är tjej och vill hålla på med idrott har man inte samma tillgång till sin idrott som en pojke har. Det är totalt sett en könsdiskriminering som sker här, säger Örjan Skatt i konståkningsklubben till P4 Sjuhärad.

Det är kvinnorna som får maka på sig medan männen tar plats.

Bombhot mot Globen

I går ockuperade manligheten stora delar av Stockholm. Tunnelbanan, tvärbanan och biltrafiken stannade upp för det var bomhot vid Globen. Hotet avvärjdes, men sedan fortsatte männen att bre ut sig på diverse krogar inför den stora uppvisningen inne på Tele2 Arena.

Det var fotbollsderby mellan Hammarby och Djurgården. Till en början ledde Djurgården med 2-0, men sedan tappade laget och låg till slut under med 2-4.

Hammarbysupportrarna sjöng "Always look on the bright side of life" och det var då Djurgårdssupportrarna tappade det. Det var då de tog över arenan. Svartklädda och maskerade sprang de in på planen. Bengalerna brann och föremål kastades runt.

Tillåts ta plats

Det finns egentligen ingen anledning att jämföra dessa huliganer med hockeykillarna i Borås. Utom när det gäller själva utrymmet, att de tillåts att ta plats.

Hur många debatter och statliga utredningar har vi inte haft om våld och huliganism? Den senaste rapporten konstaterar att just fotbollen behöver en särskild ordning. Den kräver insatser från polis och andra rättsvårdande myndigheter. Det handlar om kartläggning, underrättelsearbete och analys av hotbilden.

Spela i gryningen

Hur långt ska det behöva gå egentligen? I tider när samhället skär ner på allt från pensionärer till funktionsnedsatta ska vi alltså särskilt analysera fotbollshuliganer. Fotbollen belastar polisen, trafiken, sjukvården, rättssystemet och dessutom hindras vanligt folk från att röra sig fritt när skränande huliganer tar över gatan.

Det har länge diskuterats om fotbollen ska bära sina egna kostnader, men bättre ändå är att ta utrymmet ifrån huliganerna. Låt de värsta derbymatcherna spelas klockan åtta en söndagsmorgon. Precis som för hockeyn i Borås kan en gryningstid göra gott för Stockholmsfotbollen.

Tv-tittarna skulle vakna till fotboll i tv och morgontidiga barnfamiljer skulle äntligen våga sig i väg för att se en match.