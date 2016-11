Billiga ambulanser kommer inte fram

Snön vräkte ner när jag stod i hörnet av Ringvägen och Götgatan. Det var mitt i Stockholm, mitt i förra veckans historiska vinterstorm och från alla håll hörde jag sirenerna.

På min högra sida såg jag en ambulans som fastnat mellan bilar och snödrivor. Den var på väg från Södersjukhuset för att hämta en patient.

På min vänstra sida stod en annan ambulans i drivorna. Den var på väg till sjukhuset med en patient.

Denna kväll rapporterade Södersjukhuset en fyrdubbling av antalet benbrott och frakturer. Den som en gång brutit ett ben vet hur ont det gör. Bara tanken på att någon låg i snön och väntade fick mig att må illa.

Men i Stockholm fick patienterna vänta. Landstinget har femtio ambulanser men bara tio av dem har en fyrhjulsdrift som klarar vinterväglag.

Det var bilden av Alliansens sjukvårdspolitik jag såg där i snöstormen. Billiga ambulanser som inte kom fram.

I går hade landstingspolitikerna i Stockholm krismöte. De har många krismöten just nu för på söndag är det meningen att Nya Karolinska sjukhuset ska ta emot sina första patienter. I bästa fall kommer ett par hjärtpatienter att flyttas över, men det blir bara några stycken för allt är inte klart. Den stora testkörningen härom veckan slutade i kaos. Larmtelefonerna fungerade inte, robotarna som skulle leverera utrustning åkte till fel våning och dörrarna gick inte att öppna.

Barnavdelningen byggs redan om för ledningen har insett att sjuka barn inte kan lämnas ensamma. Men det är bråttom, den 27 november ska 70-80 svårt sjuka barn flyttas från Astrid Lindgrens barnsjukhus till de nya - och i all hast ombyggda - lokalerna på Nya Karolinska. Det saknas fortfarande ett hundratal barnsjuksköterskor så verksamheten kommer att gå på halvfart.

Men det blir som med ambulanserna, alla kommer inte att få vård.

Många barn och vuxna patienter kommer aldrig att få plats på Nya Karolinska för sjukhuset är mindre än gamla Karolinska. Under inflyttningen går verksamheten dessutom ner, alla planerade operationer har ställts in och många akutfall kommer att pressas in på andra sjukhus. Det var aldrig tänkt att Nya Karolinska ska ha en vanlig akutmottagning. Alliansen i landstinget har hela tiden iskallt räknat med att andra sjukhus får ta smällen.

Lite desperat försöker landstinget ändå bygga ut övriga sjukhus, men det kommer att ta tid så bli inte sjuk om du är i Stockholm. Alla kommer inte att få plats.

Det har pratats om fler vårdcentraler och närsjukhus. Alliansen säger att det ska byggas en ny förlossningsklinik på St Görans sjukhus, men den ska vara privat och hittills har ingen nappat på det erbjudandet.

Men vem vågar satsa på sjukhus i Stockholm där allt som byggs blir fiaskon? I våras fick BB Sophia stängas och Nya Karolinska kastar sin dyra skugga över hela vården.

Landstinget tyckte att det var för dyrt att renovera gamla Karolinska. Det skulle kosta åtta miljarder och politikerna drömde om ett nyare och tjusigare sjuhus. Ett i Nobelklass, ett centrum för världens medicinska forskning.

Socialdemokraterna lämnade så småningom projektet, men Alliansen fortsatte. Detta skulle bli kronan i deras privata vårdbygge. I dag vet vi att det kommer att kosta nästan lika mycket som Öresundsbron. 55 000 patienter kommer inte att få plats, läkare lämnar redan sjukhuset för att det inte kommer att vara patientsäkert.

Det blev ingen krona utan snarare en katastrof för Alliansens vårdpolitik. Vem vill rösta på partier som tar invånarnas skattepengar medan de kan få betala med sina liv?

Alliansens vårdpolitik är en tragedi för stockholmarna och ett varnande exempel för er i resten av landet.