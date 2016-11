Moderaterna är bättre än så här

För ett dygn sedan visste knappast någon utanför politikens trängsta krets vem Delmon Haffo var. I dag är det omöjligt att hitta någon svensk med det minsta samhällsintresse som inte känner till den före detta moderata kommunikatören som kallade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för ”hora”.

Det var självfallet inte meningen att sändningen skulle gå ut. Också unga ­moderater förstår att det finns en gräns för vilka plumpheter de kan komma ­undan med. Men det är uppenbarligen ­inte en gräns som gäller innanför partikontorets väggar.

Bad Strandhäll om ursäkt

Naturligtvis fick Haffo sparken ­omedelbart. Partiledaren Anna Kinberg Batra tog avstånd från uttalandet – fattas bara annat – och partisekreteraren Tomas Tobé förklarade att Haffo inte är väl­kommen tillbaka till det moderata partikansliet.Dessutom bad han Annika Strandhäll om ursäkt.

Kanske hoppas den moderata parti­ledningen att saken nu ska vara utagerad. Det skulle vara ett mycket stort misstag.

Inget enstaka klavertramp

Ordet ”trumpifiering” har använts f­litigt sedan i går. Men sanningen är att det moderata haveriet inte kan skyllas på någon utanför partiet, varken i USA eller i Sverige.

Haffos utbrott är nämligen inget en­­staka klavertramp. Det är konsekvensen av en politisk strategi. Det har varit ­Haffos jobb hos Moderaterna att skapa opinions­stormar på sociala medier, och han har ­inte dragit sig för att använda medvetna missförstånd och överdrifter för att ­trissa i gång dem.

Och fram till i går är det ingen som haft några invändningar.

I ett inlägg på Facebook uppmanade Haffos chef, kommunikationschefen Per Nilsson, häromdagen sina anhängare att köra hårt. ”Kick them in the balls” – ge dem en pungspark – skrev han om ­Moderaternas motståndare.

Uppmaningen ska förstås inte tolkas bokstavligt, men berättar om stämningen på den moderata kommunikationsavdelningen. Och tillsammans med Haffos filminsats säger den något om en partikultur som anammat det lägsta i politiken.

Får chansen att ta kontrollen

Det kan inte vara en kultur Moderaternas partiledare vill förknippas med. Det kan inte vara en kultur för ett parti som strävar efter att leda en regering. Och det är inte en kultur för moderata väljare.

Anna Kinberg Batra får nu en chans att ta kontrollen över sitt parti.

Men då räcker det inte med att ge Delmon Haffo sparken och be ­Annika Strandhäll om ursäkt. Då måste partiorganisationen och kommunikations­avdelningen städas som en trappa, uppifrån.

Moderaterna måste vara bättre än så här. Det är trots allt inte Sverigedemokraterna vi talar om.