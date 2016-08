De olyckliga får skylla sig själva

Dina känslor påverkar jordens magnetfält! Sjukdomar kan inte existera i din kropp om du inte vill det! Du kan få ett lägenhetskontrakt bara genom att tänka på det!

Att läsa en självhjälpsbok är lite som att köpa en lott: för en liten peng köper du dig hopp, en dröm om att alla dina problem går att lösa. Snabbt.

Och relativt smärtfritt.

”Livet med kvantfysiska glasögon” har varit en av sommarens svenska bästsäljare. Mikael Säflund och Titti Nordieng hävdar att kvantfysik kan användas för att förändra våra liv.

En intervju i DN i veckan ledde emellertid till kontrovers. Boken visade sig föga förvånande sakna vetenskaplig grund.

Säflunds och Nordiengs bok bygger på en av vår tids mer inflytelserika idéer: att tillvaron styrs av en attraktionslag. ”Varför tror du att en procent av jordens befolkning tjänar 96 procent av alla pengar” undrar Rhonda Bhyrne i boken ”The Secret: hemligheten” som blev ett globalt fenomen 2006. Hennes svar: de rika är rika eftersom de vet hur man ”tänker sig rik”. Vi som inte är miljardärer, ja det beror helt enkelt på att vi tänker ”fattiga tankar”.

Det borde den franske ekonomen Thomas Piketty ha förstått när han skrev om de globala inkomstskillnaderna.

Hans bok om ojämlikhet sålde 1,5 miljoner exemplar. Rhonda Bhyrnes bok 19 miljoner.

”Jag skapade mig själv, jag skapade allt detta som jag är” vrålar den svartklädde livscoachen Tony Robbins mot ett hav av människor som taktfast vajar med armarna och skriker i vad som liknar extas. Joe Berlingers dokumentär ”I’m not your guru” har nyligen haft premiär på Netflix.

Berlinger är mest känd för sina prisbelönta filmer om dödsdömda fångar och sin hyllade dokumentär om det åldrande rockbandet Metallica. Nu har han gjort en film som följer med in på den amerikanske livscoachen Tony Robbins självhjälpsseminarium ”A Date with destiny”.

2 500 människor från hela världen samlas i Florida, de har alla betalat nästan 5 000 dollar för att under sex dagar ”bryta sina destruktiva mönster”. Detta världsberömda självhjälpsseminarium har i hög grad formen av en rockkonsert. Det är pumpande musik, svärord och Tony Robbins som hoppar upp och ner på en studsmatta. ”Segern är nära” står det på banderoller. Tony Robbins, som brukar anlitas av några av världens rikaste affärsmän som coach, pressar en av deltagarna till att göra slut med sin pojkvän.

Inför 2 500 andra deltagare ringer hon upp honom. Han lägger förstås på.

Tydligen är de fortfarande ihop.

Tony Robbins verkar bry sig mindre om attraktionslag och mer om rätt grundläggande psykologi. Hans metoder kan säkert hjälpa en del (rika) människor. Det intressanta är snarare formatet. Det är genom massans energi, ledarens karisma och den rena utmattningen av seminarium tolv timmar om dagen som deltagarna ska lyckas bryta sina destruktiva mönster. Dessa tekniker har varit kända av schamaner i årtusenden. Den rytmiska trummans, upprepningens och massextasens kraft kan få människan att uppleva att hon träder in i en annan verklighet.

En verklighet där hon kan nå saker som annars inte är nåbara.

Och nu kanske även blir formbara.

Tony Robbins tjänar stora pengar på sin moderna schamanism.

Självhjälp kan säkert ha sina poänger, problemet är när det förvandlas till en religion. Kritiken mot ”Livet med kvantfysiska glasögon” har varit förutsägbar. Svensk media har hånat boken för dess brist på vetenskaplighet: ni säger att den här boken bygger på kvantfysik, det gör den inte!

Men när det gäller en så inflytelserik filosofi som attraktionslagen räcker det inte att stanna där. Vi måste också försöka förstå dess grepp över vår kollektiva fantasi.

Attraktionslagen kommer ur en amerikansk tanketradition från 1800-talet som går under namnet New Thought. Det är en rörelse som tror på en högre kraft eller ordning som människan kan liera sig med genom att tänka ”rätt” tankar. Lika attraherar lika. Den som tänker ”jag behöver mer pengar” kommer att attrahera just detta: ett ständigt behov av mer pengar. Den som däremot tänker ”jag har massvis med pengar” kommer att dra till sig massvis med pengar. Sjukdom, olycka, närsynthet, kokosnöten som trillar ner på ditt huvud, allt är en produkt av dina tankar. Bara du inser detta kan du få allt du vill. Stå framför spegeln och tänk att du är amerikansk president, då kommer du också att bli amerikansk president.

En av attraktionslagen mer kända förespråkare heter Donald Trump:

Människan är allsmäktig och Gud är en heltidstjänare fullt upptagen med att ta våra beställningar. Två latte och ett lyckligt äktenskap tack! Den som inte är lyckad, lycklig, rik och frisk har bara sig själv att skylla.

Tillvarons själva funktion är att uppfylla våra önskningar.

Utan att ställa några följdfrågor.

Detta är Faust som säljer sin själ, Jesus som frestas av djävulen i öknen. Det är den klassiska berättelsen om människans möjlighet att använda sina egen makt (och de mystiska krafternas) för egen vinning. Det är en möjlighet som alltid leder till olycka. Attraktionslagen upphöjer den till kvantfysik och vi går på tricket av samma skäl som Faust gjorde det, eller Jesus inte gjorde det.

Illusionen av makt.

Attraktionslagen gör våra egon till Gud och vi undrar sedan varför vi lider.

Eller varför samhället ser ut som de gör.

”Det räcker inte med självhjälp, man behöver också nåden” säger Tony Robbins till Joe Berlinger i dokumentären.

Till och med livscoachen verkar förstå människans begränsningar.

Problemet med attraktionslagen är inte att den bygger på magiskt tänkande. Det är att den bygger på vad de flesta av de stora religionernas mystiker skulle känna igen som ”svart magi ”.

Vit magi tenderar nämligen att ge oss vad vi behöver.

Inte vad vi vill ha.