"Lite depression får väl kvinnor tåla”

Vi behöver större respekt för det inåtvända lidande som kommer med psykisk ohälsa, sa Niklas Ekdal till tidningen Vård och Hälsa. Hans nya bok ”Hur jag dog” beskriver vägen in i mörkret, ett självmordsförsök och vägen ut. Depression är att leva i en kropp som slåss för att överleva, med en själ som har bestämt sig för att dö uttryckte en annan överlevare saken. Depressionen drar för gardinerna och säger att det inte finns någonting därute. Rummet blir hela tiden mindre.

Och sällskapet är outhärdligt.

Depression är dock inte en sjukdom som vi brukar ta på allvar.

I över femtio år har kvinnor rapporterat depression som en biverkning av p-piller. Du börjar på pillerkartan och en bit in känner du inte längre igen dig själv. Många slutar, andra fortsätter. In i mörkret eller in i en dov ångest som du börjar inbilla dig är normal. Detta har varit otaliga kvinnors upplevelse av ett piller som har presenterats som sexuell frigörelse på karta och obligatoriskt innehåll i varje modern kvinnas handväska. Först nu, i oktober 2016, kom en stor studie om kopplingen mellan p-piller och depression. 50 år har det tagit.

Det säger något om på vilket allvar vi tar kvinnors ohälsa.

Danska forskare har följt drygt en miljon danska kvinnor 15–34 år under tretton års tid. Deras studie, som publicerades i Jama Psychiatry, visar att det är betydligt vanligare att kvinnor som börjar använda hormonella preventivmedel inom ett halvår också börjar använda antidepressiva läkemedel.

Starkast var sambandet hos tonåringar. Bland flickor på 15–19 år fanns en 80 procent högre risk för depression, vid 25 års ålder hade risken minskat till 20 procent högre.

Så kallade minipiller som ofta ges till kvinnor som ett alternativ till p-piller visade sig ha en ännu starkare koppling till antidepressiva läkemedel och mest deprimerade var de kvinnor som använde p-plåster eller p-ring.

Forskarna vet inte varför.

En av de absolut vanligaste orsakerna till att kvinnor slutar med p-piller är att de upplever att läkemedlet påverkar deras humör. Och alla dessa kvinnor finns inte ens med i den danska studien, den visar bara de kvinnor som dels fortsatt med p-piller, dels har haft en depression som gick så långt att en läkare skrev ut antidepressiva.

Den nya danska forskningen visar inte att p-piller orsakar depression, bara att det finns en stark koppling. Kritiken har så här långt handlat mest om att andra faktorer kan vara den utlösande faktorn: tonårstjejerna kan ha fått sina hjärtan krossade, menade en amerikansk forskare. Det är därför som de är ledsna. Men frågan är om man skulle diskutera en 80 procent ökad risk för depression hos män på samma sätt.

Vi vet alla att Ernest Hemingway begick självmord för att han var ett missförstått geni och Sylvia Plath för att hon blivit dumpad av sin man.

Det är skillnad på kvinnor och män.

Biologiskt är det svårt att se logiken bakom att kvinnor, som kan bli gravida bara sex dagar varje månad, ska stoppa i sig hormoner varje dag i decennier.

I p-pillrets begynnelse tittade forskarna på ett p-piller för män, men de förkastade tanken bland annat på grund av de allvarliga biverkningarna. Kvinnor ansågs kunna hantera biverkningar bättre, de hade inte samma höga krav på livskvalitet och var ofta tacksamma nog att slippa den ständiga rädslan för ofrivillig graviditet.

I dag äter 100 miljoner kvinnor p-piller i världen. I Sverige skrivs tabletterna ofta ut till tonårstjejer som vore det magiskt vuxengodis. P-piller är lösningen på allt från migrän till acne, svampinfektion, mensvärk och oregelbundna blödningar. I en del fall fungerar det, i andra inte.

Svaret på alla underlivsrelaterade problem är hur som helst att stänga ner kvinnans ägglossning helt. Frågan är bara genom vilket p-piller man ska göra det. Testa en ny sort, är mantrat.

Att ta p-piller uppfattas som mer eller mindre obligatoriskt för en kvinna som vill vara sexuellt aktiv. Först då kan hon ju ha sex som en man, det vill säga när som helst, hur som helst utan risken att bli gravid. Det är på detta sätt som sexuell frigörelse har definierats. Det är dessutom vad många män har lärt sig att förvänta sig av kvinnor. Att börja med p-piller är en del i att bli en vuxen kvinna: sexuellt tillgänglig för män utan att männen behöver dela ansvaret.

Och i det sammanhanget får man väl tåla lite depression.