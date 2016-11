Donald Trump står för amerikansk fascism

Det här är en text som jag nog aldrig trodde att jag skulle behöva skriva. Men det är väl bara att börja, eftersom situationen är som den är.

Om tre dagar kan fascismen ha kommit till Amerika.

I skrivande stund ser valet ut att bli mycket jämnt. Donald Trump kan ­komma att sväras in som president den 20 januari. Detta, den högst reella risken för fascistisk utveckling i USA, är egentligen det enda som behöver diskuteras gällande tisdagens val. Bortom svenska tidningars detaljerade grafiker över väljarflöden i New Hampshire, detta är hela historien.

Fascism är ett ord som så ofta har ­använts felaktigt. Och skönt är väl det. Den riktiga varan är inget som man vill hantera men det finns faktiskt inget ­annat sätt att beskriva Donald Trumps framgångar än som, ja, fascism, i amerikansk tappning. Vargen kommer! Ja, den här gången är det faktiskt så.

Jag minns när jag för drygt tio år ­sedan köpte Philip Roths roman ”A plot against America”. Då var berättelsen om hur flygaren Charles Lindbergh 1940 blir fascistisk president i USA på sitt kändisskap en intressant övning i kontrafaktiskt historieberättande: ­Hade USA kunnat bli fascistiskt på 1940-talet?

I dag har Phil Roths roman blivit till något helt annat: en varning.

Donald Trump har argumenterat för att staten ska ta i med hårdhandskarna mot tidningar som är emot honom. Han har svurit att sätta sin motståndare i fängelse om han vinner valet. Han vill mörda terroristmisstänktas hela familjer. Tortera fångar ”även om det inte fungerar”. Han har förklarat krig mot en hel religion och föreslagit en databas som ska övervaka dem som utövar denna religion. Donald Trump har ­deklarerat om och om igen att de amerikanska demokratiska institutionerna är korrupta och han ligger mycket nära att förklara även demokratin själv som korrupt. Den göder svaghet och skapar kaos och bara en stark ledare med en stor slägga kan rensa upp i Washington. Make America Great Again.

Den enda politiska övertygelse som tycks ha varit konstant under Donald Trumps liv är hans dyrkan av makt i dess mest auktoritära former. I en ­intervju i tidningen Playboy från 1990 sitter han och hyllar den kinesiska regimen för hur den slog ner protesterna på Himmelska fridens torg. Donald Trump, en enkel playboy på den tiden, hade inga särskilda skäl för att säga ­detta.

Han sa det helt enkelt för att han trodde på det.



Det är milsvid skillnad mellan ­Donald Trump och alla andra amerikanska presidenter eller presidentkandidater som har utmålats som ondskan själva av vänstern de senaste decennierna. Vargen kommer! Vargen kommer! Ingen har tidigare hotat den amerikanska demokratin själv. Donald Trump har kidnappat det republikanska partiet och använt det för att bygga en personkult runt sig själv. Donald Trumps supportrar har ingen lojalitet till någon annan än honom. Ledaren. Det är Donald Trump som ska rädda dem, Donald Trump som står mellan dem och det oundvikliga förfallet. Och i en sådan situation blir fler och fler medel tillåtna.

Idén om en nation i förfall är central i fascistisk ideologi. Donald Trump leder en rasistisk massrörelse besatt av denna tanke. USA i dag är ett enda helveteskaos av kriminalitet, terrorism, svarta presidenter, muslimer och mexikaner som väller in över gränsen likt hungriga kackerlackor. Långsamt förgiftar de USA inifrån. Den enda räddningen är den starke ledaren. Amerikansk liberal media har minst sagt haft svårt att hantera Donald Trump. De har varit besatta av att vara objektiva och neutrala, därför har de i hög grad överkompenserat åt andra hållet. ”Donald Trumps heta ord uppmanade till våld, hävdar hans motståndare” var en typisk rubrik i The New York Times i mars. Donald Trump hade då hotat med våldsamt upplopp under republikanernas konvent. Det tycker man ändå kunde ha fått vara en nyhet i sig själv, inget som behövde presenteras som om det helt enkelt var en åsikt från motståndarsidan.



Nej, Donald Trump är inte Adolf Hitler. Dessutom liknar han Benito Mussolini i högre grad om vi nu ska vara sådana. Inga paramilitära Trumpskjortor slår ner Hillary Clintons supportrar, Donald Trump hyllar inte våld för våldets skull och individen är i amerikansk anda fortfarande centrum i hans berättelse. Men vem sa att amerikansk fascism behövde se ut exakt som europeisk hela vägen ner till märket på de marscherande stövlarna? I ett moln av lögner, dokusåpa, sex, individualism, pengar och managementklyschor till stridsropet av ”tafsa dem på fittan!” kan fascismen också komma. Det gör den inte mindre farlig. Det gör den bara amerikansk.

Vad kommer att hända om Donald Trump vinner på tisdag? Otaliga analyser kommer omedelbart förklara varför detta inte är så farligt. Varför president Trumps makt kommer att vara begränsad. Varför kongressen kommer stoppa honom, hans rådgivare begränsa honom och den amerikanska demokratins institutioner kontrollera honom. Inte tvärtom.

Så säger de alltid.