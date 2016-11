Idol ger ungdomar sunkig syn på jobb

I kväll kommer 800 000 svenskar att bänka sig framför tv-apparaterna. Programmet Idol på TV4 är en lika självklar del av svenskarnas helgunderhållning som tacos och fredagsmys. Medan vi, gamla som unga, knaprar på chips och popcorn hemma i våra soffor sjunger Idoldeltagarna nervöst inför juryn och hela svenska folket.

”875 kronor”

Ungdomar med drömmar om en framtida musikkarriär är lätta offer för usla kontrakt. Produktionsbolaget Fremantle Media som gör Idol betalar deltagarna ynka 875 kronor i veckan efter skatt.

Musikerförbundet som organiserar artister har under många år känt till de usla villkoren. Men det är först i år som de har kunnat driva frågan tack vare att några deltagare själva vänt sig till facket och bett om hjälp.

– Oftast känner inte ungdomarna till villkoren i sin helhet förrän väldigt sent in i tävlingen, säger Per Herrey, jurist på Musikerförbundet. Han har läst kontrakten och är mycket kritisk.

Skuldsätter sig

Förutom att uppträda varje fredag förväntas deltagarna vara tillgängliga hela veckorna. De förväntas också visa upp sig på sponsorernas olika event. Det innebär att de inte kan arbeta med annat eller studera under inspelningsperioden. Deltagarna måste också teckna privata olycksfalls- och ansvarsförsäkringar. Allt det här gör att många skuldsätter sig och tvingas låna pengar av sina föräldrar för att få det att gå ihop.

Men det är inte bara lönen det handlar om. Artisterna tvingas teckna avtal med skivbolag som kan gälla upp emot 8 år.

Musikerförbundet skriver på sin hemsida att Idoldeltagarna därmed går miste om framtida inkomster och rättigheter till sitt eget material, "produktionsbolaget tilltvingar sig all upphovsrätt på ett sätt som går på tvärs mot kutymen i branschen".

TV4:s flaggskepp

Idol är TV4:s flaggskepp. Få andra talangprogram har lyckats samla så många tittare. Det i sin tur gör att kanalen kan dra in rejält med reklamintäkter.

Det borde inte vara något problem för Fremantle Media att teckna kollektivavtal med Musikerförbundet och ge deltagarna skäligt betalt för sina insatser. De kan om inte annat titta på hur andra har gjort. De som deltar i Melodifestivalen i SVT får 12 500 kronor per uppträdande.

Det är bra att Musikerförbundet driver den här frågan. Unga vuxna ska inte vara livegna. Inte ens de som drömmer om ett skivkontrakt. Men framförallt skickar det här en viktig signal till de unga: det lönar sig att engagera sig fackligt.