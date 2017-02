Owe Thörnqvist sjöng fel – trodde han skulle åka ur Mellon

Sambons oro efter segersuccén: ”Jag tänkte: hur ska vi orka?”





VÄXJÖ. Gammal är äldst – Owe Thörnqvist gjorde braksuccé och tog sig direkt till final från Melodifestivalen i Växjö.

Men under tävlingen sjöng han fel och trodde själv att han skulle åka ur tävlingen.

– Jag missade texten, säger han.

Han gjorde scendebut i Mellon vid 87 års ålder.

Men Owe Thörnqvist trodde att han skulle åka ur tävlingen.

– Jag trodde absolut att det skulle gå sämre, så det här känns jättebra, säger han efter tv-sändningen.

Han framförde en tungvrickartext och sjöng fel under sitt framträdande, vid ett parti fick han inte in orden ”still going strong”.

– Jag missade texten i första delen, så jag tänkte: det är väl därför jag åker nu, säger han.

”Jag fattade inte vad som försiggick”

Resultatfasen var nervös för de andra artisterna, för Owe Thörnqvist var den rent obegriplig.

– Jag kan ju inte reglerna. Jag fattade inte ett barr av vad som försiggick, säger han.

Hans direktbiljett till finalen går rakt emot veteranförbannelsen som skickat mångåriga schlagerstjärnor som Christer Lindarw huvudstupa ur tävlingen tidigare.

– Bara man gör rätt sak så går det. Det visar vilken otroligt skicklig estradör Owe är. Han slog an något i folkdjupet, lite som Hasse med ”Guld och gröna skogar”, men bättre. Hasse gick till final via Andra chansen, säger Christer Björkman .

”Seger kändes superviktigt”

Under fredagen satt Owe tillsammans med sin medfinalist Robin Bengtsson, 26, i hotellbaren och skämtade om att de tillsammans skulle ta sig till finalen i Friends arena.

– Det är häftigt att vi pratade om det och att det blev så. Det känns så himla fantastiskt. Jag var så nervös. De sista dagarna har det byggts upp press, som jag inte trodde att jag skulle känna av, men jag gjorde det när det blev allvar, säger Robin.

Bengtsson gjorde succé förra året när han tog sig rakt till final men visste inte om det skulle gå vägen i år igen.

– Förra året hade jag inget att förlora, i år hade folk förväntningar på mig. Det är så skönt att gå till final. Jag är tävlingsmänniska och i stridens hetta känns det superviktigt att göra det, säger han.

Owes sambos oro: ”Hur ska vi orka?”

Den intensiva veckan i Växjö har tagit på Owe Törnqvists krafter.

– Det har varit mycket prat, rösten är inte bra nu, säger han efteråt.

Och sambon Berit Gullberg , 77, känner viss oro efter succén, mellan segerkyssarna med sin egen korvgubbe.

– Det var naturligtvis jätteroligt, samtidigt tänker jag: hur ska vi orka det här, det är så otroligt mycket runtomkring, mycket folk som snurrar omkring en och många journalister som ringer. Det blir mycket pådrag, Men det klarar vi absolut, vi är vana, säger hon och ler.

Owe Thörnqvist siktar dock på att hinna vila upp sig inför finalen i Friends arena i mitten av mars.

– Det är ju en månad dit så jag kanske åker tillbaka och firar med mina vänner där, så kommer jag tillbaka uppladdat och solbränd, då kanske jag inte behöver något smink, säger han.