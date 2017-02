Loreen: Jag är bisexuell

Berättar om sin sexuella läggning i Renées brygga







Hon får ofta frågor om sin sexualitet.

I ”Renées brygga” ger Loreen sin syn på kärlek.

– Gör det dig till bisexuell? Ja, faktiskt, säger Mello-aktuella artisten.

Loreen Talhaoui , 33, är en av gästerna i onsdagens ”Renées brygga”. I ett samtal med programledaren Renée Nyberg , 50, kommer de in på ämnet sex.

– Många är jävligt fokuserade på sexet, det sexuella. Kärlek är så mycket mer, säger Loreen.

– Jag brukar säga ”love is where you find it”. Gör det dig till bisexuell? Ja, faktiskt. Då får jag väl säga att jag är det, helt enkelt.

”Jag är inte ensam”

Mellostjärnan vill inte svara rakt ut på om hon är i ett förhållande.

– Njae, skrattar Loreen.

– Jag har inte brist på kärlek om man säger så. Är jag bunden ”for life”? Jag är gift med jobbet just nu. Vi får se vad som händer, men jag är inte ensam om man säger så.

Loreen konstaterar att hon har ett ”funktionellt sexliv”.

– Det är viktigt. Kroppen mår jäkligt bra av det.

”Renées brygga” visas onsdagar, klockan 21 på TV4.