De tävlar i finalen i Melodifestivalen

Startordning final Melodifestivalen 2017





























1 / 13

Efter sex veckor lång turné når Melofifestivalen fram till Friends Arena för den stora final. Här är startordningen för alla finalister.

1. Ace Wilder – Wild Child

Text & musik : Peter Boström, Thomas G:son , Ace Wilder

2. Boris René – Her Kiss

Text & musik : Tim Larsson, Tobias Lundgren

3. Lisa Ajax – I Don't Give A

Text & musik: Ola Svensson, Linnea Deb, Joy Deb, Anton Hård af Segerstad

4. Robin Bengtsson – I Can't Go On

Text & musik: David Kreuger, Hamed "K-One" Pirouzpanah, Robin Stjernberg

5. Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia – En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh)

Text & musik : Jon Henrik Fjällgren, Sara Biglert, Christian Schneider, Andreas Hedlund

6. Anton Hagman – Kiss You Goodbye

Text & musik : Christian Fast, Tim Schou, Henrik Nordenback



7. Mariette – A Million Years

Text & musik : Thomas G:son, Johanna Jansson, Peter Boström, Mariette Hansson, Jenny Hansson

8. FO&O – Gotta Thing About You

Text & musik : Robert John ”Mutt” Lange, Tony Nilsson

9. Nano – Hold On

Text & musik : Nano Omar, Gino Yonan, Ayak, Carl Rydén, Christoffer Belaieff, Rikard de Bruin, David Francis Jackson, Johan Röhr



10. Wiktoria – As I Lay Me Down

Text & musik : Justin Forrest, Jonas Wallin, Lauren Dyson

11. Benjamin Ingrosso – Good Lovin'

Text & musik : Benjamin Ingrosso, Louis Schoorl, Matt Parad, MAG

12. Owe Thörnqvist – Boogieman Blues

Text & musik : Owe Thörnqvist