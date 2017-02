Kaos i spanska Mellon när svensklåt förlorade











På Melodifestivalen i Spanien utbröt kaos när juryn körde över tittarnas och publikens åsikt – att Mirela var bäst.

Låten skriven av en svensk blev snuvad på Eurovision-platsen.

Melodifestivalen i Spanien är en betydligt mer blygsam show än den svenska. Men det rådde ingen brist på passion i helgens livesändning av ”Objetivo Eurovisión” på RTVE .

När artisterna Manel Navarro , 20, och Mirela Cabero García , 26, – två av sex spanska finalister – hade fått sina röster både av tittare och jury, landade de på samma poäng. Oavgjort, alltså. Men tv-tittarna gav högst poäng till Mirela.

I ett oavgjort läge säger reglerna att juryn, bestående av tv- och radioprofiler, avgör vem som får åka till Eurovision Song Contest.

Mello-storm i direktsändning

I studiopubliken orsakade det en storm. Mellofansen buade högljutt och vrålade ”Mirela!” om och om igen. En person som ropade och svor tvingades lämna tv-studion, skriver Euro Weekly , medan programledaren försökte lugna publiken med upprepade: ”Lugna, lugna, respekt”.

Publikens favorit Mirela, 26, finaltävlade med låten ”Contigo” (”Med dig”) – skriven av bland andra den svensk-spanska låtskrivaren Antonio Sánchez Ohlsson , som har haft schlagerveteranen Thomas G:son som mentor.

Antonio Sánchez Ohlsson har tidigare nått ESC med två spanska bidrag.

Mirela höll händerna för ansiktet och verkade ha nära till tårar under nervpersen. Till slut utsåg den spanska juryn Manel Navarros ”Do it for your lover” till Spaniens bidrag i ESC i Kiev.

Applåderna i tv-studion var lägre än de tidigare buropen.