Läskiga olyckan i favoritens nummer







MALMÖ. Bungyjumplinan snodde in sig och dansaren blev hängande i luften.

Den avancerade scenshowen skulle bli Mariettes hemliga vapen – men är nu hennes största orosmoment.

– Det får liksom inte hända, säger Mariette.

Hon var genrepspublikens favorit och Mariette Hansson , 34, är redan en av de fyra i topp som av spelbolagen tippas ta hem segern i hela Melodifestivalen.

Men då måste hennes avancerade scenshow sitta. Det gjorde den inte igår.

– Jag hoppas att de har fixat det. Det får liksom inte hända, säger Mariette om den olycka med en bungyjumplina som hände under fredagens repetitioner i Malmö arena.

Flyger ut över parkett

Mariettes fyra dansare sitter fästa i taket med bungyjumplinor och de studsar och flyger runt Mariette delvis dolda av tungrök. Vid ett tillfälle flyger en av dansarna, Kenny Svensson , så långt ut över parkett att studiomannen Henric von Zweigbergk är tvungen att ta plats i publiken och knuffa honom tillbaka till scenen för att inte Kenny ska sätta sig i knät på någon i publiken.

Men under fredagens repetitioner hände det som absolut inte får hända under kvällens sändning. Bungyjumpinan snodde in sig i en ställning i taket.

Hängde hjälplöst

Mariette och scenteknikerna tvingades rusa fram och hjälpa loss dansaren som hängde hjälplöst några centimeter ovanför scengolvet.

– Jag fick lyfta upp Kenny lite där så att han inte kvävde sin… där nere… De sitter ju hårt åt de där selarna och de går mellan benen, säger Mariette efter genrepet.

Har du kontrollerat att de har fixat det ordentligt?

– Det gick ju bra nu på kvällen. Men jag måste erkänna att jag inte har dubbelkollat det. Men jag är väldigt mån om mina dansare så jag borde kolla upp det till i morgon, säger hon.

Samtidigt är hon glad över att det hände under en repetition.

– Det är bra att det hände för nu kan vi rätta till det, förhoppningsvis. Alla här som jobbar är proffs, så det är lugnt, jag litar på dem, säger hon.