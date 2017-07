Mobiltron ska uppmana till återvinning

Game of Phones har väckt stort intresse under Almedalsveckan. Foto: Atea

Få återvinner sin gamla mobiltelefon.

Det vill IT-företaget Atea ändra på med sin 300 kilo tunga mobiltron.

– Det här är ett sätt att skapa uppmärksamhet, säger Magnus Sallbring, kultur- och marknadsdirektör på Atea.

Game of Phones är en två meter hög tron som är tillverkad av 300 kilo gamla mobiltelefoner.

Den är inspirerad av The Iron Throne från tv-serien Game of Thrones och finns på plats under Almedalsveckan.

Dåliga på att återvinna

Det är IT-företaget Atea som står bakom kampanjen, för att få fler att återvinna sina mobiltelefoner.

– Det här är ett sätt att skapa uppmärksamhet och få fler att jobba för ett hållbart samhälle, säger Magnus Sallbring, kultur- och marknadsdirektör på Atea.

I Sverige säljs det ungefär fyra miljoner mobiler varje år, enligt Naturskyddsföreningen. Men bara drygt tolv procent återvinns på ett korrekt sätt, trots att det går att tjäna pengar om du lämnar in din gamla telefon .

– Vi har länge brottats med utmaningen att trots att svenskarna kanske tillhör de mest engagerade i världen när det gäller hållbarhet är vi värdelösa på att ta hand om vår IT-utrustning och våra mobiltelefoner. Redan när man köper IT-utrustning måste man börja tänka på hur man ska återvinna den och ta vara på det som finns, säger Magnus Sallbring.

Tron på turné

Under Almedalsveckan deltar Atea och andra nationella organisationer i seminarium, där globala IT-aktörer har bjudits in. Tillsammans ska de diskutera hur IT-branschen ska bli mer hållbar i framtiden.

Men mobiltronen kommer att fortsätta att leva kvar även efter Almedalsveckan.

Då ska den nämligen ut på turné och besöka 17 IT-avdelningar runt om i Sverige, för att utmana svenska organisationer att arbeta mer för ett hållbart samhälle.

Trots att tronen bara har funnits ute i två dagar har intresset för kampanjen varit stort. Både ambassadörer och shejker har tagit plats på tronen.

– Den kom på plats i måndags och i går kväll var det 1 000 personer som hade tagit en selfie i stolen, säger Magnus Sallbring.

