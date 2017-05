Byggboom av nya lägenheter

Det var en ordentlig byggboom i fjol i många kommuner. Foto: Johner

Under 2016 byggdes det 45 800 nya lägenhet runt om i landet.

Det är högsta antalet sedan 1992.

– Kommunerna har börjat agera, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket.

Det byggs nya lägenheter som aldrig förr ute i landet. Inte sedan 1992 har det byggts fler.

Totalt färdigställdes 45 840 nya lägenheter i olika storlek under förra året, visar ny statistik från SCB.

– Vi har sett att byggstarterna ökat kraftigt under 2000-talet. Bara under förra året påbörjade ungefär 67 000 nya bostäder. Men de tar ett tag att byggas och vi hade räknat med ytterligare ett par tusen färdigställda, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket .

Örebro högst på toppen

Av de lägenheter som blev klara förra året var 31 030 i flerbostadshus och 11 411 i småhus.

– Men det tillkom även en hel del lägenheter genom ombyggda lokaler, säger Hans-Åke.

Sammanlagt byggdes 3 399 befintliga lokaler om till lägenheter i fjol.

Att vi nu ser den här byggboomen beror på att kommunerna nu börjat agera och påbörja arbetet med att stävja bostadsbristen på många håll i landet.

– Kommunerna har blivit allt mer medvetna om situationen. Det är framför allt under de senaste åren som situationen blivit alltmer ansträngd. Det är en ackumulerad historia långt tillbaka. Det har byggts för lite under väldigt många års tid.

Störst tillskott på nya lägenheter fick Örebro under förra året räknat per invånare. 8,4 lägenheter blev klar per tusen invånare. I Stockholm var det 6,1 lägenheter, i Dalarna 1,0 och hela riket 4,2.

– Det finns ett antal större kommuner där det byggs väldigt mycket under en period nu; Örebro, Uppsala och Växjö.

Byggts flest små bostäder

När det kommer till storleken på lägenheterna så har det byggts flest små lägenheter men också fler hyresrätter än bostadsrätter.

– Det är ovanligt många smålägenheter som byggdes, säger Johannes Johansson, statistiker på SCB.

Lägenheter med ett eller två rum gick upp med 35 procent jämfört med 2015.

– Det kan finnas många förklaringar. Hyresrätter är generellt mindre än bostadsrätter. Sen byggs det en hel del studentbostäder. Många vill också bygga tätt i en attraktiv stad och då får man bygga mindre. Försäljningspriset per kvadratmeter har också ökat markant. Då riktar man in sig på att bygga mindre lägenheter, säger Hans-Åke Palmgren.

Hans prognos framåt är fortsatt ljus för fler lägenheter:

– Jag tror att det här kommer att fortsätta öka. Eftersom vi påbörjade många fler bostäder under 2016 så vet vi att antalet färdigställda kommer att öka under 2017.

FAKTA Kommuntopplistan: Här byggdes det flest nya lägenheter 2016 Stockholm 3899 Göteborg 1989 Örebro 1679 Uppsala 1352 Solna 1334 Malmö 1184 Umeå 1079 Sundbyberg 920 Linköping 887 Norrköping 780 Huddinge 753 Lund 739 Helsingborg 737 Järfälla 733 Nacka 634 Karlstad 543 Västerås 527 Jönköping 469 Täby 436 Botkyrka 430 Sigtuna 375 Gävle 336 Halmstad 318 Upplands Väsby 306 Haninge 285 Mölndal 271 Kungsbacka 267 Östersund 264 Tyresö 263 Gotland 243 Källa: Skatteverket. Statistiken visar urvalet färdigställda lägenheter i nybyggda flerfamiljshus. Läs mer

FAKTA Så många nya lägenheter byggdes i din kommun 2016/2015 Ale 60/ 150 Alingsås 64/ 98 Alvesta 40/ 12 Aneby 0/ 0 Arboga 0/ 0 Arjeplog 0/ 0 Arvidsjaur 0/ 0 Arvika 0/ 38 Askersund 0/ 0 Avesta 0/ 0 Bengtsfors 16/ 0 Berg 10/ 0 Bjurholm 0/ 0 Bjuv 0/ 0 Boden 0/ 0 Bollebygd 102/ 0 Bollnäs 24/ 0 Borgholm 0/ 0 Borlänge 12/ 8 Borås 229/ 344 Botkyrka 430/ 116 Boxholm 0/ 0 Bromölla 0/ 8 Bräcke 10/ 0 Burlöv 0/ 0 Båstad 5/ 0 Dals-Ed 30/ 0 Danderyd 25/ 0 Degerfors 0/ 0 Dorotea 0/ 0 Eda 0/ 0 Ekerö 6/ 0 Eksjö 28/ 0 Emmaboda 0/ 0 Enköping 26/ 351 Eskilstuna 120/ 190 Eslöv 185/ 35 Essunga 0/ 0 Fagersta 0/ 0 Falkenberg 71/ 54 Falköping 0/ 0 Falun 58/ 95 Filipstad 0/ 0 Finspång 20/ 0 Flen 16/ 0 Forshaga 40/ 0 Färgelanda 0/ 0 Gagnef 0/ 12 Gislaved 0/ 6 Gnesta 0/ 43 Gnosjö 6/ 0 Gotland 243/ 31 Grums 0/ 0 Grästorp 0/ 0 Gullspång 0/ 0 Gällivare 14/ 0 Gävle 336/ 351 Göteborg 1989/ 2059 Götene 0/ 0 Habo 38/ 20 Hagfors 0/ 0 Hallsberg 24/ 48 Hallstahammar 36/ 0 Halmstad 318/ 283 Hammarö 62/ 34 Haninge 285/ 644 Haparanda 0/ 0 Heby 0/ 24 Hedemora 0/ 0 Helsingborg 737/ 339 Herrljunga 20/ 0 Hjo 12/ 0 Hofors 0/ 0 Huddinge 753/ 203 Hudiksvall 13/ 4 Hultsfred 26/ 0 Hylte 0/ 0 Håbo 0/ 16 Hällefors 6/ 0 Härjedalen 0/ 0 Härnösand 0/ 0 Härryda 0/ 68 Hässleholm 60/ 113 Höganäs 51/ 59 Högsby 0/ 0 Hörby 0/ 0 Höör 0/ 0 Jokkmokk 0/ 0 Järfälla 733/ 780 Jönköping 469/ 182 Kalix 6/ 41 Kalmar 155/ 277 Karlsborg 0/ 16 Karlshamn 0/ 20 Karlskoga 11/ 0 Karlskrona 0/ 48 Karlstad 543/ 458 Katrineholm 87/ 50 Kil 0/ 0 Kinda 0/ 12 Klippan 12/ 0 Knivsta 121/ 186 Kramfors 0/ 0 Kristianstad 121/ 66 Kristinehamn 0/ 0 Krokom 22/ 0 Kumla 67/ 48 Kungsbacka 267/ 87 Kungsör 0/ 0 Kungälv 32/ 187 Kävlinge 149/ 0 Köping 81/ 0 Laholm 0/ 40 Landskrona 67/ 34 Laxå 0/ 0 Lekeberg 0/ 0 Leksand 0/ 0 Lerum 63/ 0 Lessebo 0/ 0 Lidingö 87/ 238 Lidköping 0/ 7 Lilla Edet 15/ 0 Lindesberg 85/ 0 Linköping 887/ 615 Ljungby 0/ 0 Ljusdal 0/ 0 Ljusnarsberg 0/ 0 Lomma 14/ 94 Ludvika 0/ 58 Luleå 223/ 14 Lund 739/ 603 Lycksele 0/ 0 Lysekil 0/ 54 Malmö 1184/ 1197 Malung-Sälen 0/ 0 Malå 0/ 10 Mariestad 56/ 0 Mark 18/ 97 Markaryd 0/ 0 Mellerud 0/ 0 Mjölby 62/ 0 Mora 15/ 0 Motala 58/ 0 Mullsjö 0/ 32 Munkedal 0/ 32 Munkfors 0/ 0 Mölndal 271/ 159 Mönsterås 32/ 0 Mörbylånga 44/ 4 Nacka 634/ 160 Nora 53/ 6 Norberg 0/ 0 Nordanstig 0/ 0 Nordmaling 0/ 0 Norrköping 780/ 854 Norrtälje 178/ 123 Norsjö 0/ 0 Nybro 0/ 16 Nykvarn 54/ 72 Nyköping 43/ 203 Nynäshamn 134/ 28 Nässjö 0/ 44 Ockelbo 0/ 0 Olofström 0/ 0 Orsa 0/ 16 Orust 15/ 0 Osby 0/ 6 Oskarshamn 0/ 0 Ovanåker 8/ 0 Oxelösund 0/ 0 Pajala 3/ 0 Partille 16/ 161 Perstorp 0/ 0 Piteå 91/ 0 Ragunda 0/ 0 Robertsfors 0/ 0 Ronneby 0/ 0 Rättvik 0/ 0 Sala 48/ 0 Salem 15/ 54 Sandviken 52/ 63 Sigtuna 375/ 211 Simrishamn 4/ 27 Sjöbo 51/ 0 Skara 40/ 0 Skellefteå 81/ 50 Skinnskatteberg 6/ 0 Skurup 0/ 0 Skövde 134/ 43 Smedjebacken 0/ 0 Sollefteå 0/ 0 Sollentuna 88/ 710 Solna 1334/ 104 Sorsele 10/ 0 Sotenäs 0/ 0 Staffanstorp 65/ 0 Stenungsund 60/ 75 Stockholm 3899/ 4632 Storfors 0/ 0 Storuman 0/ 0 Strängnäs 40/ 45 Strömstad 51/ 54 Strömsund 0/ 6 Sundbyberg 920/ 528 Sundsvall 193/ 37 Sunne 0/ 0 Surahammar 0/ 0 Svalöv 0/ 16 Svedala 0/ 0 Svenljunga 16/ 4 Säffle 0/ 0 Säter 0/ 24 Sävsjö 10/ 11 Söderhamn 7/ 0 Söderköping 0/ 0 Södertälje 139/ 52 Sölvesborg 47/ 20 Tanum 0/ 14 Tibro 0/ 0 Tidaholm 0/ 0 Tierp 0/ 0 Timrå 0/ 0 Tingsryd 0/ 58 Tjörn 0/ 46 Tomelilla 28/ 0 Torsby 3/ 0 Torsås 0/ 12 Tranemo 14/ 11 Tranås 0/ 0 Trelleborg 0/ 0 Trollhättan 62/ 40 Trosa 112/ 67 Tyresö 263/ 218 Täby 436/ 136 Töreboda 13/ 0 Uddevalla 85/ 175 Ulricehamn 196/ 60 Umeå 1079/ 951 Upplands Väsby 306/ 263 Upplands-Bro 133/ 159 Uppsala 1352/ 827 Uppvidinge 17/ 0 Vadstena 8/ 0 Vaggeryd 16/ 38 Valdemarsvik 0/ 0 Vallentuna 0/ 0 Vansbro 0/ 0 Vara 0/ 0 Varberg 214/ 139 Vaxholm 86/ 8 Vellinge 34/ 38 Vetlanda 48/ 24 Vilhelmina 0/ 0 Vimmerby 0/ 0 Vindeln 0/ 0 Vingåker 32/ 0 Vårgårda 0/ 32 Vänersborg 0/ 23 Vännäs 27/ 0 Värmdö 0/ 165 Värnamo 16/ 60 Västervik 0/ 14 Västerås 527/ 437 Växjö 242/ 282 Ydre 0/ 0 Ystad 0/ 0 Åmål 0/ 8 Ånge 0/ 0 Åre 5/ 0 Årjäng 0/ 0 Åsele 0/ 0 Åstorp 15/ 0 Åtvidaberg 0/ 11 Älmhult 80/ 41 Älvdalen 0/ 0 Älvkarleby 0/ 0 Älvsbyn 0/ 0 Ängelholm 68/ 129 Öckerö 18/ 0 Ödeshög 27/ 0 Örebro 1679/ 520 Örkelljunga 4/ 4 Örnsköldsvik 101/ 28 Östersund 264/ 76 Österåker 47/ 303 Östhammar 0/ 29 Östra Göinge 6/ 0 Överkalix 0/ 0 Övertorneå 0/ 0 60/ 150 Alingsås 64/ 98 Alvesta 40/ 12 Aneby 0/ 0 Arboga 0/ 0 Arjeplog 0/ 0 Arvidsjaur 0/ 0 Arvika 0/ 38 Askersund 0/ 0 Avesta 0/ 0 Bengtsfors 16/ 0 Berg 10/ 0 Bjurholm 0/ 0 Bjuv 0/ 0 Boden 0/ 0 Bollebygd 102/ 0 Bollnäs 24/ 0 Borgholm 0/ 0 Borlänge 12/ 8 Borås 229/ 344 Botkyrka 430/ 116 Boxholm 0/ 0 Bromölla 0/ 8 Bräcke 10/ 0 Burlöv 0/ 0 Båstad 5/ 0 Dals-Ed 30/ 0 Danderyd 25/ 0 Degerfors 0/ 0 Dorotea 0/ 0 Eda 0/ 0 Ekerö 6/ 0 Eksjö 28/ 0 Emmaboda 0/ 0 Enköping 26/ 351 Eskilstuna 120/ 190 Eslöv 185/ 35 Essunga 0/ 0 Fagersta 0/ 0 Falkenberg 71/ 54 Falköping 0/ 0 Falun 58/ 95 Filipstad 0/ 0 Finspång 20/ 0 Flen 16/ 0 Forshaga 40/ 0 Färgelanda 0/ 0 Gagnef 0/ 12 Gislaved 0/ 6 Gnesta 0/ 43 Gnosjö 6/ 0 Gotland 243/ 31 Grums 0/ 0 Grästorp 0/ 0 Gullspång 0/ 0 Gällivare 14/ 0 Gävle 336/ 351 Göteborg 1989/ 2059 Götene 0/ 0 Habo 38/ 20 Hagfors 0/ 0 Hallsberg 24/ 48 Hallstahammar 36/ 0 Halmstad 318/ 283 Hammarö 62/ 34 Haninge 285/ 644 Haparanda 0/ 0 Heby 0/ 24 Hedemora 0/ 0 Helsingborg 737/ 339 Herrljunga 20/ 0 Hjo 12/ 0 Hofors 0/ 0 Huddinge 753/ 203 Hudiksvall 13/ 4 Hultsfred 26/ 0 Hylte 0/ 0 Håbo 0/ 16 Hällefors 6/ 0 Härjedalen 0/ 0 Härnösand 0/ 0 Härryda 0/ 68 Hässleholm 60/ 113 Höganäs 51/ 59 Högsby 0/ 0 Hörby 0/ 0 Höör 0/ 0 Jokkmokk 0/ 0 Järfälla 733/ 780 Jönköping 469/ 182 Kalix 6/ 41 Kalmar 155/ 277 Karlsborg 0/ 16 Karlshamn 0/ 20 Karlskoga 11/ 0 Karlskrona 0/ 48 Karlstad 543/ 458 Katrineholm 87/ 50 Kil 0/ 0 Kinda 0/ 12 Klippan 12/ 0 Knivsta 121/ 186 Kramfors 0/ 0 Kristianstad 121/ 66 Kristinehamn 0/ 0 Krokom 22/ 0 Kumla 67/ 48 Kungsbacka 267/ 87 Kungsör 0/ 0 Kungälv 32/ 187 Kävlinge 149/ 0 Köping 81/ 0 Laholm 0/ 40 Landskrona 67/ 34 Laxå 0/ 0 Lekeberg 0/ 0 Leksand 0/ 0 Lerum 63/ 0 Lessebo 0/ 0 Lidingö 87/ 238 Lidköping 0/ 7 Lilla Edet 15/ 0 Lindesberg 85/ 0 Linköping 887/ 615 Ljungby 0/ 0 Ljusdal 0/ 0 Ljusnarsberg 0/ 0 Lomma 14/ 94 Ludvika 0/ 58 Luleå 223/ 14 Lund 739/ 603 Lycksele 0/ 0 Lysekil 0/ 54 Malmö 1184/ 1197 Malung-Sälen 0/ 0 Malå 0/ 10 Mariestad 56/ 0 Mark 18/ 97 Markaryd 0/ 0 Mellerud 0/ 0 Mjölby 62/ 0 Mora 15/ 0 Motala 58/ 0 Mullsjö 0/ 32 Munkedal 0/ 32 Munkfors 0/ 0 Mölndal 271/ 159 Mönsterås 32/ 0 Mörbylånga 44/ 4 Nacka 634/ 160 Nora 53/ 6 Norberg 0/ 0 Nordanstig 0/ 0 Nordmaling 0/ 0 Norrköping 780/ 854 Norrtälje 178/ 123 Norsjö 0/ 0 Nybro 0/ 16 Nykvarn 54/ 72 Nyköping 43/ 203 Nynäshamn 134/ 28 Nässjö 0/ 44 Ockelbo 0/ 0 Olofström 0/ 0 Orsa 0/ 16 Orust 15/ 0 Osby 0/ 6 Oskarshamn 0/ 0 Ovanåker 8/ 0 Oxelösund 0/ 0 Pajala 3/ 0 Partille 16/ 161 Perstorp 0/ 0 Piteå 91/ 0 Ragunda 0/ 0 Robertsfors 0/ 0 Ronneby 0/ 0 Rättvik 0/ 0 Sala 48/ 0 Salem 15/ 54 Sandviken 52/ 63 Sigtuna 375/ 211 Simrishamn 4/ 27 Sjöbo 51/ 0 Skara 40/ 0 Skellefteå 81/ 50 Skinnskatteberg 6/ 0 Skurup 0/ 0 Skövde 134/ 43 Smedjebacken 0/ 0 Sollefteå 0/ 0 Sollentuna 88/ 710 Solna 1334/ 104 Sorsele 10/ 0 Sotenäs 0/ 0 Staffanstorp 65/ 0 Stenungsund 60/ 75 Stockholm 3899/ 4632 Storfors 0/ 0 Storuman 0/ 0 Strängnäs 40/ 45 Strömstad 51/ 54 Strömsund 0/ 6 Sundbyberg 920/ 528 Sundsvall 193/ 37 Sunne 0/ 0 Surahammar 0/ 0 Svalöv 0/ 16 Svedala 0/ 0 Svenljunga 16/ 4 Säffle 0/ 0 Säter 0/ 24 Sävsjö 10/ 11 Söderhamn 7/ 0 Söderköping 0/ 0 Södertälje 139/ 52 Sölvesborg 47/ 20 Tanum 0/ 14 Tibro 0/ 0 Tidaholm 0/ 0 Tierp 0/ 0 Timrå 0/ 0 Tingsryd 0/ 58 Tjörn 0/ 46 Tomelilla 28/ 0 Torsby 3/ 0 Torsås 0/ 12 Tranemo 14/ 11 Tranås 0/ 0 Trelleborg 0/ 0 Trollhättan 62/ 40 Trosa 112/ 67 Tyresö 263/ 218 Täby 436/ 136 Töreboda 13/ 0 Uddevalla 85/ 175 Ulricehamn 196/ 60 Umeå 1079/ 951 Upplands Väsby 306/ 263 Upplands-Bro 133/ 159 Uppsala 1352/ 827 Uppvidinge 17/ 0 Vadstena 8/ 0 Vaggeryd 16/ 38 Valdemarsvik 0/ 0 Vallentuna 0/ 0 Vansbro 0/ 0 Vara 0/ 0 Varberg 214/ 139 Vaxholm 86/ 8 Vellinge 34/ 38 Vetlanda 48/ 24 Vilhelmina 0/ 0 Vimmerby 0/ 0 Vindeln 0/ 0 Vingåker 32/ 0 Vårgårda 0/ 32 Vänersborg 0/ 23 Vännäs 27/ 0 Värmdö 0/ 165 Värnamo 16/ 60 Västervik 0/ 14 Västerås 527/ 437 Växjö 242/ 282 Ydre 0/ 0 Ystad 0/ 0 Åmål 0/ 8 Ånge 0/ 0 Åre 5/ 0 Årjäng 0/ 0 Åsele 0/ 0 Åstorp 15/ 0 Åtvidaberg 0/ 11 Älmhult 80/ 41 Älvdalen 0/ 0 Älvkarleby 0/ 0 Älvsbyn 0/ 0 Ängelholm 68/ 129 Öckerö 18/ 0 Ödeshög 27/ 0 Örebro 1679/ 520 Örkelljunga 4/ 4 Örnsköldsvik 101/ 28 Östersund 264/ 76 Österåker 47/ 303 Östhammar 0/ 29 Östra Göinge 6/ 0 Överkalix 0/ 0 Övertorneå 0/ 0 Källa: SCB Läs mer

FAKTA Kommunerna utan nybyggen 2016 Aneby 0 Arboga 0 Arjeplog 0 Arvidsjaur 0 Arvika 0 Askersund 0 Avesta 0 Bjurholm 0 Bjuv 0 Boden 0 Borgholm 0 Boxholm 0 Bromölla 0 Burlöv 0 Degerfors 0 Dorotea 0 Eda 0 Emmaboda 0 Essunga 0 Fagersta 0 Falköping 0 Filipstad 0 Färgelanda 0 Gagnef 0 Gislaved 0 Gnesta 0 Grums 0 Grästorp 0 Gullspång 0 Götene 0 Hagfors 0 Haparanda Heby 0 Hedemora 0 Hofors 0 Hylte 0 Håbo 0 Härjedalen 0 Härnösand 0 Härryda 0 Högsby 0 Hörby 0 Höör 0 Jokkmokk 0 Karlsborg 0 Karlshamn 0 Karlskrona 0 Kil 0 Kinda 0 Kramfors 0 Kristinehamn 0 Kungsör 0 Laholm 0 Laxå 0 Lekeberg 0 Leksand 0 Lessebo 0 Lidköping 0 Ljungby 0 Ljusdal 0 Ljusnarsberg 0 Ludvika 0 Lycksele 0 Lysekil 0 Malung-Sälen 0 Malå 0 Markaryd 0 Mellerud 0 Mullsjö 0 Munkedal 0 Munkfors 0 Norberg 0 Nordanstig 0 Nordmaling 0 Norsjö 0 Nybro 0 Nässjö 0 Ockelbo 0 Olofström 0 Orsa 0 Osby 0 Oskarshamn 0 Oxelösund 0 Pajala 0 Perstorp 0 Ragunda 0 Robertsfors 0 Ronneby 0 Rättvik 0 Skurup 0 Smedjebacken 0 Sollefteå 0 Sotenäs 0 Storfors 0 Storuman 0 Strömsund 0 Sunne 0 Surahammar 0 Svalöv 0 Svedala 0 Säffle 0 Säter 0 Söderköping 0 Tanum 0 Tibro 0 Tidaholm 0 Tierp 0 Timrå 0 Tingsryd 0 Tjörn 0 Torsås 0 Tranås 0 Trelleborg 0 Valdemarsvik 0 Vallentuna 0 Vansbro 0 Vara 0 Vilhelmina 0 Vimmerby 0 Vindeln 0 Vårgårda 0 Vänersborg 0 Värmdö 0 Västervik 0 Ydre 0 Ystad 0 Åmål 0 Ånge 0 Årjäng 0 Åsele 0 Åtvidaberg 0 Älvdalen 0 Älvkarleby 0 Älvsbyn 0 Östhammar 0 Överkalix 0 Övertorneå 0 Källa: Skatteverket Läs mer

