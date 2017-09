Kalldusch över glödhet bostadsmarknad

Foto: Anders Wiklund/TT Det kraftiga lyftet för nya bostadsbyggen har börjat slå igenom på bostadsmarknaden, inte minst i Stockholms län. Arkivbild.

En kalldusch i form av nybyggen sköljer över den glödheta bostadsmarknaden. Priserna planar ut och osålda bostäder blir allt fler.

Mardrömsscenariot vore en oväntat kraftig ränteuppgång ovanpå det.

Vart räntorna tar vägen avgör hur det går när nu bostadsmarknaden vänder, enligt Tor Borg, chefsekonom på det statliga bolåneinstitutet SBAB .

– Jag tror inte vi får se någon dramatik i räntorna och jag tror att inflationstrycket kommer fortsätta vara lågt. Men om det är något man kan räkna med så är det att det kommer överraskningar. Det osannolika händer, säger han.

Sverige sårbart

Det osannolika skulle i så fall kunna komma i form av en internationell finanskris, som sprider sig till Sverige, enligt Tor Borg.

Och skulle räntorna skjuta i höjden kan det bli en kraftig priskorrigering med allvarliga följder, både för utsatta hushåll och svensk ekonomi i stort.

Att bostadsmarknaden har vänt blir allt tydligare, enligt Staffan Tell, talesperson för bostadsannonssajten Hemnet . En era av hetsiga budgivningar, där bostadsaffärer gjorts upp på några dagar, är över. På det som tidigare var säljarnas marknad kan nu bostadsköpare kosta på sig att vara ganska kräsna i det rekordstora utbudet.

Antalet besökare på Hemnet slog förvisso rekord tidigare i augusti, med drygt 3,3 miljoner besökare under en vecka.

– Men samtidigt ökar utbudet med 30–50 procent beroende på var man befinner sig landet, säger Staffan Tell.

Skärpta krav

Han ser byggboomen som pådrivande:

– Det ska ju påbörjas 72 000 bostäder i år och 74 000 nästa år. Det påverkar också intresset för det befintliga beståndet.

Tor Borg ser även en påverkan från skärpta amorteringskrav och en anpassning inför Finansinspektionens planerade tak för nya bolån utifrån hushållens inkomster. Hans huvudscenario är att bostadsmarknaden gör en mjuklandning och att de stora prisökningarna vi vant oss vid bromsar in till noll om något år eller två. Fast detta förutsätter att svensk ekonomi fortsätter tuffa på i hyfsad takt och att Riksbanken under kontrollerade former kan trycka upp styrräntan mot 1 procent någon gång kring slutet av 2019.

JM har rasat

Kallduschen syns tydligast i områden där det har byggts mycket, som Stockholm och Örebro. Och det gäller särskilt på marknaden för nybyggda bostadsrätter, där andelen sålda bostäder före byggstart har sjunkit märkbart.

Men Tor Borg ser än så länge ingen dramatik i utvecklingen.

– Jämför du med andra länder är det nog fortfarande väldigt tacksamt att vara bostadsutvecklare i Sverige.

På börsen verkar man dock vara mer på tå. De största spelarna på den svenska bostadsmarknaden, JM och Bonava, har rasat med 23 respektive 17 procent på tre månader. Och bland mindre aktörer hittar man ännu mer sargade bostadsutvecklare, som Tobin Properties, vars aktie har rasat med 31 procent sedan slutet av maj.

FAKTA Stort lyft för bostäder till salu Utbudet av befintliga bostadsrätter på bostadssajten Hemnet har inför de stora visningshelgerna i slutet av augusti och början på september skjutit i höjden. Jämfört med i fjol är ökningen på riksnivå 40 procent hittills i augusti till 12 642 nyutkomna objekt, enligt en preliminär beräkning gjord av Hemnet. I Stockholms län är uppgången 50 procent i augusti. Den kraftiga ökningen syns även när det gäller villor, där lyftet på riksnivå i augusti ligger på 26 procent till 6 745 objekt, medan ökningen i Stockholms län ligger på 48 procent. Bostadsannonser för nybyggen på Hemnet ingår inte i statistiken. Källa: Hemnet Läs mer

