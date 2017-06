Butikerna: Nu höjer vi priset på elektronik och vitvaror

Från och med 1 juli kommer skatten att tas ut på kemikalier i vissa elektronikprodukter. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel i människors hemmiljö.

Så räknas skatten ut:

Skatten beräknas på varornas vikt och är 8 kronor per kilo för vitvaror och 120 kronor per kilo för övrig elektronik. Skatten kommer att begränsas till 320 kronor per vara. Skatten blir lägre om varan inte innehåller vissa grupper av flamskyddsmedel.

Källa: Skatteverket