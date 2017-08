Stort lägenhetsutbud ger bra köpläge

Foto: Johnér Bostadsköpare har just nu mycket att välja mellan.

Utbudet på lägenheter är betydligt större just nu jämfört med förra året.

Fördel köparna, med andra ord.

– Det är lättare att få igenom ett lägre bud, säger mäklar-vd:n Erik Olsson.

De senaste veckorna har bostadsmarknaden tagit ordentlig fart igen. Och det finns betydligt mer att välja på som köpare än tidigare år.

ANNONS EXTERN LÄNK EXTERN LÄNK Betalar du en hög ränta på bolånet i onödan? Spara tid och pengar - vi hjälper dig vid omförhandling eller nylån. Mitt Bolån

Ökning med 44 procent

Under augustis tre första veckor lades 11 011 nya lägenhetsannonser upp på Hemnet , vilket är en ökning med nästan 44 procent mot förra året.

– Dels kan amorteringskravet spela in lite. Det gjorde att fler valde att sälja på våren förra året istället för sommaren och hösten. Sedan är nyproduktionen sannolikt en bidragande faktor. Vi är uppe på nästan samma nivåer som under miljonprogramåren, där Boverket räknar med 72 000 påbörjade nya bostäder i år, säger Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet.

På Booli har lägenhetsutbudet de senaste 30 dagarna ökat med 27 procent jämfört med samma period i fjol. Totalt finns 22 335 lägenheter att välja bland i hela landet.

”Inte lika lätt att sälja”

– Det är för tidigt att säga om det är en ihållande trend, men det kan absolut innebära att det inte är lika lätt som tidigare att sälja sitt boende nu. Det har varit väldigt mycket en säljares marknad de senaste åren, säger Matilda Adelborg, presskontakt på Booli.

ANNONS EXTERN LÄNK EXTERN LÄNK Samla dyra lån och krediter hos Lendo! Spara pengar till en ny bostad idag. Lendo

Som köpare är möjligheterna att göra en bra affär nu större, säger Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling.

– Under lång tid har man klagat på att det inte finns något att välja på. Nu finns chansen att välja, och hittar du en bostad som det just då är lite mindre intresse för är det lättare att få igenom ett lägre bud, säger han.

Priserna kan sjunka

Det större utbudet kan leda till att priserna inte sticker iväg på samma sätt som tidigare, menar Svensk Fastighetsförmedlings vd Tanja Ilic.

– Jag hoppas att folk får mer betänketid innan man slår till. Det i sin tur kan leda till att priserna ligger kvar eller inte skjuter i höjden lika mycket som tidigare, säger hon.

Erik Olsson tror att priserna kortsiktigt kan sjunka.

– Absolut. Vi har redan i år sett en inbromsning. Det är också ett skäl till att många bostäder från i våras kommer ut igen. En del har haft för höga förväntningar på priset, säger han.

ANNONS EXTERN LÄNK EXTERN LÄNK Behöver du lån till en ny bostad? Compricer jämför lån från olika banker och hittar det bästa för dig - helt kostnadsfritt. Compricer

Mindre stressade köpare

Men att det skulle råda fyndläge som köpare är inget Tanja Ilic ställer upp på.

– De dagarna är förbi. Alla marknader går upp och ner, men att fynda i storstäderna går inte. Men jag hoppas att det större utbudet håller i sig, så att köparna får fler objekt att välja mellan och känner sig mindre stressade, säger hon.

En ständigt återkommande fråga på bostadsmarknaden är om man ska sälja eller köpa nytt först. Just nu kan det vara läge att få bostaden såld innan man lägger upp pengar för ett nytt boende, anser Erik Olsson.

– Om man först säkrar en framgångsrik försäljning är risken just nu mindre att stå utan tak över huvudet, säger han.

LÄS OCKSÅ Lockar med avgiftsfria bostadsrätter