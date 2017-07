Många vill byta jobb efter semestern

Ta ledigt Tänk på att det kan verka misstänksamt att gå till tandläkaren tre gånger på en vecka. Eftersom du inte har rätt att gå på jobbintervju på arbetstid är det bästa att ta en semesterdag. Är du uppsagd från ett jobb har du dock rätt att gå på intervju under uppsägningstiden.

Prata med chefen först

Berätta inte om dina planer för kollegorna om du inte vill att ryktet ska spridas till ledningen. När allt är klart – boka in en tid me din chef och berätta att du tänker sluta. Berätta vad som varit bra med jobbet och hur du har utvecklats. Be också om ett arbetsintyg.