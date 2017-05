Kungliga sommarhuset till salu

Här bodde Gustav V på somrarna. Foto: Jörgen Hinder/Skeppsholmen Sotheby’s

Har du 38 miljoner kronor över och är på jakt efter ett kungligt sommarboende?

Då är det köpläge – tenniskungen Gustav V:s gamla sommarvilla är till salu.

– Ett perfekt objekt för den som vill ha rejäla ytor, säger mäklaren Mathias Martinsson.

Eller vad sägs om 1 147 kvadratmeter boyta fördelat på 17 rum och kök, med en tomt stor som tre fotbollsplaner? Villan på Särö utanför Göteborg, där Gustav V bodde under somrarna, är nu till salu – för svindlande 38 miljoner kronor.

”Största huset i Göteborgsområdet”

– Det har varit ganska stort intresse. Såvitt jag vet är det det största huset i Göteborgsområdet, så för den som vill ha rejäla ytor är det ett perfekt objekt, säger Mathias Martinsson, mäklare på Skeppsholmen Sotheby’s.

Kung Gustav V (regerade 1907–1950), farfars far till vår nuvarande kung, använde villan som sommarboende under 35 år. Han är bland annat känd för sitt tennisintresse, och var en av de som introducerade sporten i Sverige på 1880-talet. Hundra år senare, 1980, valdes han in i tennisens Hall of fame.

Tomten. Foto: Jörgen Hinder/Skeppsholmen Sotheby’s

Körde i diket

”V-Gurra” har också gett namn åt handelsområdet Kungens kurva i södra Stockholm. Det efter att hans bil körde i diket där 1946.

På Särö har nog en och annan kunglig tennismatch ägt rum. Flera lagar ska också ha undertecknats av kungen i villan. Något som väcker intresse.

– Vissa tycker att det är jättekul och häftigt med hela historien kring huset. För andra spelar det ingen större roll, säger Mathias Martinsson.

Matsalen. Foto: Jörgen Hinder/Skeppsholmen Sotheby’s

