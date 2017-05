Lätt att bli lurad som pensionssparare

Pensionsmyndigheten avråder pensionssparare från att ta ”råd” från försäljare som vill ange hur du skall placera din premiepension. Om du inte är intresserad av att välja fonder själv kan du placera din premiepension i AP7 Såfa. Det gör du enkelt via Pensionsmyndighetens webb med bank-ID eller via blankett.

Var rädd om dina personuppgifter. Var återhållsam med att lämna ut personnummer. Logga inte in med bank-ID på ditt premiepensionskonto eller bankkonto på uppmaning av någon annan.

Försäljare inom premiepensionsområdet som har tillgång till ditt personnummer kan beställa fondbytesblanketter åt dig, utan din vetskap. Du ombeds sedan att skriva under blanketten och skicka blanketterna till försäljaren utan att du har gjort något eget fondval. När rådgivningsföretaget har mottagit den undertecknade fondbytesblanketten kan de sedan fylla i vilka fonder som helst. Det troliga är då att de väljer fonder där de får ersättning och inte de fonder som skulle vara bäst för just dig. Skriv därför aldrig under en fondbytesblankett ”in blanco” eftersom det innebär att du helt förlorar kontrollen över hur pensionskapitalet förvaltas.