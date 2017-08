Utsatt för bedrägeriförsök med Nordea-nummer

Foto: Privat och Thinkstock Photos John Howard från Göteborg utsattes för ett spoofingförsök, då en bedragare ringde från ett Nordea-nummer och talade om att hans bankkort blivit skimmat.

En bedragare ringde John Howard och berättade att hans bankkort hade blivit skimmat.

Chocken kom när han såg att det var Nordeas nummer på displayen.

– Jag tyckte att det var en så sjuk grej, säger John Howard.

Polisen varnar nu för fortsatta ”spoofing”-bedrägerier.

John Howard hade lämnat in sin telefon för lagning och satt in sitt sim-kort i sin frus mobil när ”Nordea ” plötsligt ringde honom. Först förstod han inte hur det kunde vara möjligt för honom att se det på displayen, då han inte hade lagt in bankens telefonnummer i sin kontaktlista. Men då visade det sig att hans fru hade gjort det i sin telefon.

När han svarade var det en man som uppgav att han ringde från Nordea och att John Howards bankkort hade blivit skimmat, något som tidningen GT tidigare har skrivit om.

Hamnade hos Nordeas växel

– Jag blev mest förvånad. Jag släppte aldrig tanken att det är Nordea som ringer. Men jag blev tveksam och tänkte ”är det Nordea eller inte”? säger han.

Bedragaren menade att John Howard blivit av med närmare 90 000 kronor när han handlat från ett teknikföretag och besökt en biluthyrningsfirma. Men då han precis hade loggat in i sin internetbank några minuter tidigare visste han att det inte saknades några pengar på kontot.

Personen uppmanade honom att logga in med sitt BankID så att de kunde kontrollera uppgifterna tillsammans, men John Howard bad om att få fler uppgifter om ärendet via mejl.

– Sedan hörde jag i bakgrunden att det började ringa i en massa mobiltelefoner hos honom. Då förstod jag att det var något skumt.

Men sedan blev det hela ännu mer förvirrat. Efter att han hade lagt på ringde han nämligen upp samma nummer och hamnade hos Nordeas växel.

Spoofing-bedrägerier allt vanligare

– De har ju på något sätt stulit Nordeas nummer. Jag tycker att det är förjävligt. Jag reagerar ju ändå på det här, men tänk andra som lägger in sin bankkontakt i mobilen. Då tror de att det är de som ringer. De kan dra det här hur långt som helst och säga att de ringer från sjukhuset och att din mamma ligger där och att de måste ha pengar. De kan blåsa någon på hur mycket pengar som helst.

Fenomenet kallas för spoofing och har varit särskilt aktuellt de senaste veckorna, då polisen bland annat varnat för sms och mejl som ser ut som att de kommer från Tullverket eller Polisen.

Enligt Jan Olsson, förundersökningsledare på polisens nationella bedrägericenter, har flera personer lurats efter att ha beställt nya pass. Då har de fått sms från Polisen om att hämta ut passet.

”Trovärdigt som sjutton”

– Sedan slumpade det sig så att just de här telefonerna har fått ett sms till. I och med att det första sms:t faktiskt var från Polisen blir det trovärdigt som sjutton, säger Jan Olsson.

I det andra sms:t har bedragare försökt lura personerna att deras pass har använts av kriminella för att smuggla in otillåtna varor. Sedan vill de att man ska klicka sig vidare på en länk för att komma till en sida som liknar Tullverkets eller Polisens, för att få dig att lämna ut dina kontouppgifter.

– Poängen är att om du får ett telefonsamtal, sms och mejl där någon begär ut dina konto- eller kredituppgifter ska du aldrig lämna ut det. Är du det minsta osäker om någon till exempel ringer ska du ringa upp personen. Följer du det rådet kan du inte bli utsatt för brott, säger Jan Olsson.

Nordeas presschef Petter Brunnberg känner inte till om det finns fler bland bankens kunder som har blivit utsatta för spoofingförsök.

– Men man ska alltid vara försiktig om man blir uppringd. Du ska kontakta banken och fråga om någon har ringt och lämna aldrig ut sådana här uppgifter eller klicka på länkar via sms eller mejl, säger han.

FAKTA Det här är spoofing och så skyddar du dig Det finns olika varianter av spoofing, där du kan bli kontaktad via telefon, sms eller mejl.

Gemensamt för de olika tillvägagångssätten är att någon utger sig för att komma från till exempel en myndighet eller bank och försöker lura dig att lämna ut dina kort- och kontouppgifter.

Lämna aldrig ut dina kort- och kontouppgifter när du blir kontaktad på detta sätt. Källa: Polisen Läs mer

