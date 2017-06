Gene Simmons försöker patentera hårdrockstecknet













Kiss frontman Gene Simmons hävdar nyligen i en ansökan till det amerikanska patent och registeringsverket att hårdrockstecknet tillhör honom

Gene Simmons är inte bara en framgångsrik stjärna i Kiss. Han är även en superentrepenör. Förutom att I bandets namn, för hundratals miljoner varje år sälja konsertbiljetter och t-shirts, säljer Simmons med stor framgång saker som vin, likkisto r och märkliga kondomer. Simmons säljer till och med luftgitarrsträngar där produkten består av en tom plastpåse .

Rejält gamla anor

Nu vill Simmons på något sätt även casha in på hårdrockspublikens handtecken. Enligt Simmons användes handtecknet första gången den 14:e november 1974 under ”Hotter than hell”-turnén. Simmons lär dock stöta på patrull i sin ansökan. Handtecknet har rejält gamla anor och kan spåras till antikens Grekland där tecknet har använts som en avvärjande gest . Tecknet har även i hårdrockshistorien påståts häröra från den legendariska rockaren Ronnie James Dios farmor.

ALLA viftar

Förutom tecknets gamla historia är tecknet flitigt använt i populärkulturen. Den rejält kristna sajten Apg29 listar med fasa ett 20-tal kändisar som har gjort tecknet. Där syns vitt skilda kändisar som Silvio Belusconi, Courtney Love och John Lennon alla viftande med djävulstecknet.

Oklart hur cashen ska tas

I nuläget är det oklart hur superentrepenören och musikanten Gene Simmons ska kunna casha in på tecknet vid ett eventuellt bifall från det amerikanska patent och registeringsverket.