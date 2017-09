Gör som Norge – upptäck Elliot

NEW YORK. Han har redan blivit ett fenomen i Norge.

Nu borde även Sverige ta och upptäcka Luke Elliot – en elegant New York-pingla som på förträffliga debutalbumet ”Dressed For The Occasion” förenar klassisk americana med Nick Cave-färgad dramatik och Tom Waits-besläktad berättarkonst.

Det är tack vare Eirik Mosveen – VG:s egen Lester Bangs – som våra grannar i väst, först av alla, förälskat sig i Luke Elliot .

Eirik tjänstgjorde under några år som systertidningens New York-korre och råkade träffa Luke efter en konsert med Uncle Tupelo - och Son Volt-hjälten Jay Farrar på City Winery. Han blev omedelbart betagen av den coola ynglingens blotta uppsyn – inte så konstigt; han ser ut som en leading man från Hollywoods guldålder – och precis som redaktör Mosveen misstänkte visade det sig snabbt att looken stod i direkt korrelation till den nya bekantskapens musikaliska uttryck.

Så han iscensatte en kampanj i, såg till att den nu 31-årige sångaren, pianisten och gitarristen – ursprungligen från Princeton i New Jersey – kom till Oslo och nu är Luke ett regelrätt fenomen bland lusekoftorna; åker på turnéer, syns i tv-shower och hyllas av upphetsade recensenter.

– Det har verkligen varit speciellt med Norge. Knäppt, rentav. Jag hade inte alls nått ut med min musik förrän jag kom dit , säger han över en lunch-omelett på en diner i West Village.

– Men när den väl fick fäste där spred den sig även till Tyskland och Frankrike och resten av Europa. Och nu börjar det hända saker här hemma i USA också.

”Det skulle göra landet gott”

Undra på det. Debutalbumet ”Dressed For The Occasion” är fullsprängt av utsökta, ambitiösa kompositioner som å ena sidan knyter an till tidlösa amerikanska låtskrivartraditioner och å andra gärna närmar sig drama och svärta som väcker associationer till både Nick Cave , Warren Zevon , Leonard Cohen och lätt bortglömde Stan Ridgway ,

”Filmisk”, var det någon som sa. Det är en perfekt beskrivning av Lukes musik . Särskilt som han som textförfattare ofta målar Tom Waits -artat solkiga och livfulla bilder också,

– Jag gillar de där namnen, men jag försöker inte medvetet låta som någon annan. Det blir som det blir, jag låter så här, säger han med en axelryckning.

Now, Norge har alltid varit mer mottagligt för nya amerikanska artister av Lukes sort – Oslo ligger egentligen i Texas, vet ni väl? – men Sverige borde verkligen kolla in grannarnas senaste fynd.

Det skulle göra landet gott.