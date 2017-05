Ruben Östlund om att vinna Guldpalmen: ”Ha ha, den är min”

Guldpalmen, bästa film: ”The square”, regi Ruben Östlund .

Juryns stora pris (andra pris): ”120 battements par minute” av Robin Campillo .

Juryns pris: ”Loveless” av Andrej Zvjagintsev .

Bästa regi: Sofia Coppola för ”The beguiled”.

Bästa manus: Lynne Ramsay för ”You were never really here” och Yorgos Lanthimos för ”The killing of a sacred deer”.

Bästa skådespelare: Joaquin Phoenix för ”You were never really here”.

Bästa skådespelerska: Diane Kruger , för ”Aus dem nichts”.

70-årsjubileumspriset: Nicole Kidman .

Camera D’Or (bästa debutfilm): ”Jeune femme” (Frankrike).

Bästa kortfilm: ”Xiao cheng er yue” (Kina).