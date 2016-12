Nu har Zsa Zsa Gabor förts till sista vilan

Maken: ”Tajmingen var alltid dålig med min fru"

Zsa Zsa Gabor blev 99 år gammal.

Zsa Zsa Gabors minnesstund hölls under fredagen.

I kyrkan höll hennes man Frederic Prinz Von Anhalt ett tal.

– Hon överlevde många, vilket gör att de flesta av hennes vänner inte är här. De andra är på semester i Colorado och Acapulco, sa han i kyrkan.

Zsa Zsa Gabor avled, 99 år gammal, den 18 december efter att hon fått en hjärtattack. Nu har hon förts till den sista vilan. Hennes minnesstund hölls under fredag morgon i Beverly Hills, Usa, uppger TMZ .

Under minnesstunden höll hennes man sedan 30 år tillbaka, Frederic Prinz Von Anhalt ett tal.

– Tack så mycket för att ni har kommit hit idag trots att det är dålig tajming efter jul och under högtiden, sa han i kyrkan.

”Dålig tajming”

Han kommenterade också det faktum att kyrkan inte var full.

– Det är för att tajmingen var dålig. Tajmingen var alltid dålig när det kom till min fru. Hon kunde ha dött tio dagar tidigare eller tio dagar senare. Men nu dog hon precis före jul. Hon överlevde många, vilket gör att de flesta av hennes vänner inte är här. De andra är på semester i Colorado och Acapulco.

Som en hyllning till Gabor fördes hennes urna i en väska för att transportera hundar av märket Louis Vuitton.