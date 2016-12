Trumps nya feta erbjudande till Sylvester Stallone











Den blivande presidenten jobbar hårt för att ”göra Amerika bra igen”.

Enligt uppgifter till Daily Mail har Donald Trump nu erbjudit en tjänst till skådespelaren Sylvester Stallone.

Jobbet tros vara som administrativ ledare för konsten i USA.

Nu kan Rocky-legendaren Sylvester Stallone få ett nytt jobb av den blivande presidenten Donald Trump . Stallone ska enligt källor ha fått erbjudande om en tjänst som ordförande för the National Endowment for the Art, en amerikansk myndighet som jobbar för att främja konsten i landet genom att stötta blivande konstnärer och kreativa projekt ekonomiskt.

– Det har felaktigt antagits att Trump som president skulle hota konsten. Men herr Trump känner att den här typen av injektion är precis vad industrin behöver, säger en källa till Daily Mail .

”Älskar Donald Trump”

Den populära action-skådisen är en av få kändisar som öppet gått ut med att de stöttar Donald Trump.

– Jag älskar Donald Trump, har Sylvester Stallone tidigare sagt till Variety Fair men framföll ändå att han inte var säker på att Trump skulle vara bra som president.

Sylvester Stallone sägs vara positiv till idéen men det är ännu inte känt om han kommer tacka ja till jobbet. Och även om han skulle acceptera jobbet så skulle det först behöva godkännas av den amerikanska kongressen.