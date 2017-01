Siewert Öholms farväl-hälsning: Jag är inte rädd











Siewert Öholms cancer var på väg bort – trodde han.

Men diagnosen var felaktig; nu vakar familjen runt honom. I helgen har de tagit farväl.

– Det har varit så konstigt. Jag fick en så tydlig förnimmelse av att jag skulle få ett par dagar till att planera min egen begravning. Det håller vi på med, säger tv-profilen till Expressen.

Siewert Öholm , 77, hade fått ett gott besked kring cancern innan semestern i Israel i förra veckan. Han var trött med mådde bra, sa han till Nöjesbladet .

Men när familjen kom hem kom chocken: hans levercancer har förvärrats.

– Beskedet innan har varit helt fel. På måndagskvällen nåddes vi av att det var försent med behandling och att cancern i levern var fullt utvecklad. Det är bara nedräkning, det är ingenting mer att göra. Det var chockartat: sorg och gråt. De har gjort vad de har kunnat. Vi får hoppas att han har timmarna till morgonen, sa Gitten Bolin Öholm , 54, hans hustru sedan nio år tillbaka, till Nöjesbladet i natt.

Själv har han inte ork att prata i telefon, men under samtalet sover han.

Vakar och tar en timma i taget

I förra veckan hade de planer för framtiden, nu tar de en timma i taget. Familjen har samlats på Centrallasarettet i Växjö, där Siewert Öholm vårdats sedan dess, och vakar runt hans säng.

– Halva veckan har varit full av frågor och sorg. Barnen har varit samlade och jag sover här med honom. Vi får hoppas att han kan få ha de timmarna till i morgon, han har legat på det yttersta. Vi trodde att det skulle bli den sista andningen i fredags, berättar hon.

Men så piggnade han till på lördagen.

– Plötsligt fick han kraft och var klarvaken i 8–10 timmar. Han hade humorn kvar och vi fick en jättefin dag. Det var ett otroligt uppvaknande. Vi hade mycket speciella samtal och han tog enskilda farväl av oss som var samlade. Han känner frid och vet vem han tror på, säger Gitten Bolin Öholm.

Tog farväl på Facebook

Han sov under hela söndagen. På kvällen blev han plötsligt klar igen, samtidigt som prästen och vännen Bo Brander , 65, kommit med flyg från Uppsala.

– Vi har haft en minimässa här vid hans säng. Vi har tagit det lugnt och fint, säger hon.

Därefter läste de upp de hälsningar som kommit in på hans Facebooksida, önskningar om att han ska krya på sig och må bättre. Då bestämde sig Siewert Öholm för att nedteckna sitt farväl även där, och dikterade för familjen att skriva:

”Hej vänner! Jag håller på att avsluta mitt fb-konto, och jag ser att mitt liv håller på att rinna ut. Jag är inte rädd, jag vet vad jag tror på, jag är trygg. Jag tror heller inte att Gud, när vi möts, behöver kommunicera genom Facebook. Tack vänner och följare”.

– Han ville tacka för allt. Det har kommit in så fina hälsningar om vilken betydelse han haft för människor. Inte bara som tv-mannen utan även i det dolda, det överraskade mig. Det är nästan så man ska göra ett litet häfte av alla berättelser. Jag är glad för att få ha lärt känna denna fantastiska mannen så nära, säger Gitten Bolin Öholm.

”Känner tacksamhet”

Siewert Öholm är trött, men känner ingen smärta, berättar han för Expressen på måndagen:

– Det har blivit enastående vackra dagar. Jag har fått samtala med varje son för sig. Vi har fått gå igenom from the very beginning until now. Jag känner att vi har både rett ut och kommit fram till och känner tacksamhet. Jag är så tacksam, säger Siewert Öholm.

– Det här är enastående. Jag känner också att jag fick en sådan märklig kraft med ord i de här samtalen. Jag fick nya ord i samtalen. Jag kände att jag sa plötsligt saker med ord jag inte visste att jag hade. Jag sa ord som var mycket klokare än jag är. Det landade så oerhört fint.