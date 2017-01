Paul McCartney:s hot – vill ha tillbaka Beatleslåtar

Ska ha tillbaka rättigheterna till varje pris





Den tidigare Beatles-medlemmen Paul McCartney planerar att stämma skivbolaget Sony om han inte får tillbaka rättigheterna till en del av Beatles skivkatalog, skriver TMZ.

Låtarna i fråga ägdes tidigare av Michael Jackson, men såldes av hans dödsbo till Sony förra året. TMZ hänvisar till dokument där Paul McCartney menar att rättigheterna kommer att tillfalla honom 2018.

McCartney har tidigare försökt få Sony att överföra rättigheterna till honom och enligt TMZ förbereder han en stämningsansökan i förebyggande syfte.

Kan få tillbaka låtarna 2018

Enligt amerikansk upphovsrättslagstiftning kan rättigheterna till låtar skrivna före 1978 återtas av den som skrivit dem efter 56 år, vilket betyder att en del av låtarna kan återgå till McCartney 2018, skrev Billboard efter att Jacksons dödsbo sålt rättigheterna.

Det rör sig om bland annat "Love me do", "All you need is love" och "I want to hold your hand".

I ett uttalande till musiksajten Pitchfork säger en talesperson för McCartney att artisten har skickat en stämningsansökan till en federal domstol i New York mot Sony/ATV för att bekräfta sin äganderätt över låtarna han skrev tillsammans med John Lennon .