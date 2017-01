Kvinnokampen har inte ett segerdatum

n9y25ah7 – det enda som varit kul denna veckan

n9y25ah7.

Det är det enda som varit roligt den här veckan.

Om du tycker att du haft en dålig vecka på jobbet så är det inget emot vad Sean Spicer har.

Tjugo i nio på torsdagsmorgonen skulle Donald Trumps pressekreterare Sean Spicer logga in någonstans. Dessvärre råkade han i stället twittra ut sitt lösenord till sina 1,37 miljoner följare och resten av världen som har tillgång till internet.

Tweeten togs snabbt bort men nätet sover som bekant aldrig. Skärmdumpar retweetades och spekulationerna sattes igång. n9y25ah7. Vad var lösenordet egentligen till? Parodikonton som utger sig för att vara Rysslands president Putin tackade genast för kärnvapenkoden.

Om den 45-årige politiske strategen Spicer ändå hade råkat slå på webkameran och ­direktsänt ögonblicken efter att han insett sitt pinsamma misstag. ­Assistenterna måste ­hukat i korridorerna.

Uttrycket ”en dålig dag på jobbet” har ­sedan torsdagen den 27 januari begåvats med ­ytterligare en nyans. Å andra sidan gav det hopp åt alla andra som börjat 2017 med att vara nya på en arbetsplats. Hur fumliga de än må ha varit så var deras första jobbvecka åtminstone inte som Sean Spicers. Jag tänker mig att Steve Carell skulle bli en bra Spicer i någon framtida skildring av Trump-administrationen när det verkliga eländet väl är över.

För det gäller nu att hitta ljus­punkterna i det i övrigt så totala ­mörkret.

Efter en vecka där en grupp mäktiga män i såväl USA som Ryssland gjort allt de kunnat för att skicka världen - och alla dess kvinnor - sextio år tillbaks i tiden behövs alla kraftkällor för att fortsätta röra sig framåt.

Kvinno- och rättvisekampen tar ju dessvärre aldrig slut. Det är inget slag med ett slutgiltigt segerdatum som kan skrivas in på Wikipedia. Det är en kamp som måste hela ­tiden hållas aktiv för att trycka tillbaka motståndet. För den kvinnofientliga lobbyn ger aldrig upp.

”En bra sak med ett konservativt styre är att det är riktigt bra för subkulturer. När allt är väldigt liberalt finns det inget att göra uppror mot” sa skådespelerskan Christina Ricci i en intervju med brittiska The Independent tidigare i veckan. Och så kan man ju se på saken om man vill ­vara positiv - vilket kanske är det enda alternativ som återstår just nu.

I går hade ”Z: The beginning of everything”, en originalserie för Amazon, premiär. Christina Ricci spelar författaren Zelda Fitzgerald - en av 20-talets mest skandalomsusade personer som tillsammans med sina flapper-väninnor fick ­dåtiden att rasa över deras omoral. ”Well behaved ­women don’t make history” - kvinnor som uppför sig kommer aldrig att skapa historia - förklarar seriens trailer och visst är det så också i dag. Nästan hundra år efter att Zelda och hennes vänner - jazzerans it-girls - rökte, drack och festade påklädda i New Yorks fontäner.

Det är svårt att titta sig mätt på klippen från ”Z”. Det är som att bläddra i historiens facit.

För precis som modets trender kommer ju allt igen fast anpassat för samtiden.

Att foga sig under konservativa makter var inte ett alternativ för ­Zelda. Villkoren för en kvinnas kropp ska givetvis aldrig dikteras av en grupp män i kostym.