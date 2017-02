Han gav fiolen ett coolt ansikte

Dog vid 100 års ålder





Svend Rasmussen var en utomordentlig underhållare.

Några av hans melodier är evigt gröna som ”Hambo om bakfoten” och ”Scandinavian shuffle”.

Den sista från världssuccén Swe-Danes med Alice Babs.

Svend Asmussen blev 100 år.

Skulle fylla 101 den här månaden. Han stod på scen redan på 1920-talet.

Han och Ulrik Neumann spelade i Sverige redan 1936, men blev mer kända både för oss och hela världen när de uppträdde som Swe-Danes tillsammans med Alice Babs . Sveriges jazzdrottning ihop med två briljanta danska jazzmusiker som också skrev fina melodier. Under sex år från 1958 var de en framgångsrik trio.

Vi som växte upp på 1960-talet lärde känna Svend Asmussen från tv.

Som gäst i program som ”Hylands hörna”, ofta i samspel med andra världsartister som Toots Thielemans . Han spelade med de största namnen. På den tiden gästades svensk tv av namn som Hoagy Carmichael . Man upptäckte många tidlösa sånger och artister när det inte fanns några kanaler att välja på och alla såg allt som visades.

Jag är glad att jag vid unga år fick möta musikanter som Svend Asmussen tack vare tv och Sveriges radio som också spelade alla sorter och öppnade öronen.

”Gäller att inte vricka benen”

Som många musiker var Svend Asmussen också en rolig scenperson. Mellansnack som finslipats i möten med publiken genom årtionden, en andlig komisk broder till landsmannen Victor Borge .

Även musiken kan vara fnissig. Lyssna på hans ”Hambo om bakfoten” med Eric Ericsons kör. Vem kan annat än le? Vem kan sitta still. Fast dansar man i den takten gäller det att inte vricka benen.

Svend Asmussen var också medkompostiör till Swe-Danes signaturmelodi ”Scandinavian shuffle”, en mycket smittande stämsång av den sort som hörde 1960-talet till.

Spelade med Duke Ellington

Han spelade ofta i Sverige, bland annat tillsammans med Jan Johansson , och var populär runt Norden redan på 1940-talet. Då ville Benny Goodman värva Svend Asmussen, men denne stannade i Danmark. Han spelade dock genom åren med många av jazzens största namn, som Duke Ellington och Count Basie .

Han spelade in många skivor och det fortsatte ända in på det här århundradet. Både under eget namn och tillsammans med andra.

Genom åren fortsatte han spela ”June night”, en rar amerikansk melodi som förknippades med Svend Asmussen. Men man kan förknippa mycket musik med Svend Asmussen. En traditionsbärare som gav fiolen ett jazzigt och coolt ansikte.