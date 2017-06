Richard Hammonds första ord efter olyckan: ”Jag är inte död”

Tackar sjukhuspersonalen efter våldsamma kraschen











”Top Gear”-stjärnan Richard Hammond, 47, råkade ut för en våldsam bilolycka under lördagen.

Det visade sig att han varit sekunder från att dö. Men i dag kom ett lugnande besked till fansen – från Richard Hammond själv.

– Jag skulle vilja tacka sjukhuspersonalen, säger han i ett klipp som han döpt till ”Jag är inte död” och laddat upp på DriveTibe .

Det var i samband med inspelningen av Richard Hammonds tv-serie ”The Grand tour” i de schweiziska alperna som tv-profilen tappade kontrollen över sin eldrivna sportbil och kraschade våldsamt.

Richard Hammond fördes till sjukhus med ambulanshelikopter och kom lindrigt undan med knäfrakturer.

För The Mirror avslöjar dock Andy Wilman , producent för Hammonds nya tv-serie, att profilen var sekunder från att dö.

Nu talar Richard Hammond själv ut om olyckan.

I ett klipp, som han har döpt till ”Jag är inte död” och laddat upp på DriveTibe , hyllar han sjukhuspersonalen på det schweiziska sjukhuset.

Ber om ursäkt till sin fru

”Jag skulle vilja tacka sjukhuspersonalen som tog mig med ambulanshelikopter från kraschen till sjukhuset och har tagit hand om mig sedan dess”, säger han och fortsätter:

”Jag vill även tacka dig James May som smugglade in en flaska gin till mig igår kväll, och viktigast av allt, vill jag be om ursäkt till min fru, Mindy , och mina döttrar Izzy och Willow .”

Richard Hammond sitter i sjukhussängen. Han visar upp röntgenbilder på sitt skadade knä och skämtar om att han efter alla operationer börjar likna en schweizisk armékniv.

”Jag är ledsen för att jag är en sådan kolossal... idiothjärna”, säger han med lite hjälp från James May, som också medverkar i tv-serien ”The Grand Tour”.

Kraschade senast 2006

Richard Hammond var inblandad i en bilolycka 2006, då han blev allvarligt skadad. Han filmade för ”Top Gear”, när han kraschade med jetmotordriven bil. Han låg i koma under två veckor och fick hjärnskador efter den våldsamma olyckan, vilket orsakade honom depression och minnesförlust.

Så sent som förra månaden uppgav Hammond att han numera är mer försiktig med vilken typ av stunttrick han spelar in.

”Jag har en vacker fru och två underbara döttrar. Jag tänker inte riskera att lämna dem”, har han tidigare sagt till Daily Mirror.