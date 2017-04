Regina Spektor och Säkert till Way Out West

Spelar i slottskogen till sommaren





Regina Spektor och Säkert är klara för sommarens upplaga av Way Out West i Göteborg, skriver festivalen i ett pressmeddelande.

Amerikanska Spektor slog igenom 2006 med albumet "Begin to hope" och singlar som "Samson" och "Fidelity". I fjol kom senaste albumet "Remeber us to life".

Säkert, som egentligen heter Annika Norlin , släppte nya albumet "Däggdjur" tidigare i år.

Way Out West äger rum den 10–12 augusti. Bland övriga klara artister finns Lana Del Rey, Pixies, Frank Ocean och Band of Horses.