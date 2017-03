Finska rockbandet HIM lägger ner

efter 26 år går bandet i graven – gör sin sista turne

HIM under sin spelning på Hultsfredfestivalen 2008. Nu annonserar bandet att man gör sin sista turné. Foto: FELIPE MORALES

HIM ger sig ut på sin sista turné någonsin.

Efter 26 år lägger det finska rockbandet ner.

”Mitt hjärta gick just itu”, skriver ett av många förtvivlade fans på HIMs Facebooksida .

Efter 26 framgångsrika år ger sig nu det finska HIM ut på avskedsturné.

”Efter att ha flätat samman metal och kärlek under ett kvarts sekel, känner vi uppriktigt att vi måste ta avsked för att lämna plats åt outforskade marker”, skriver frontmannen Ville Valo i ett uttalande på gruppens Facebooksida.

HIM bildades 1991 av sångaren och frontmannen Ville Valo, gitarristen Mikko ”Linde” Lindström och basisten Mikko ”Mige” Paananen . De började som ett coverband, men fick stort genombrott med deras andra album ”Razorblade Romance” 1999 och hitsingeln ”Join Me in Death”, som sålde över 500 000 kopior på två månader i Tyskland.

”Spelade Love Metal”

Rockbandet är känt för sin speciella musikstil. Bandmedlemmarna själva kallar den ”Love Metal”, vilket kan beskrivas som en musikalisk blandning med inslag från gothrock, hårdrock och heavy metal. Musikstilen varierar dock mellan album.

Nu, fyra år efter släppet av senaste studioalbumet, "Tears On Tape", tar HIM farväl av sina fans under en världsomfattande turné. Turnén går av stapeln i mitten av juni med ett första stopp i Spanien.

”I slutet av 2017 släpps vi ut i det vilda. Innan dess vill vi erbjuda en sista chans att uppleva våra liveframträdanden. Det ska inte vara en gråtfest, utan en hyllning till Love Metal”, skriver basisten Mige på Facebook.

Fansen: ”Som när Michael Jackson dog”

Fansen tar emot beskedet med vemod - som överöser beskedet med sorgsna kommentarer på gruppens Facebooksida.

”Mitt hjärta gick just itu. Ni har varit en del av mitt liv de senaste 15 åren. Genom min glädje och sorg och nu säger ni farväl. Mitt hjärta gör så ont just nu, men tack för alla minnen. Jag har inte längre ett hjärta, men ett Heartagram. Jag önskar att ni kommer till Sydafrika om så bara för en kväll”, skriver ett fan.

”Jag förstår ärligt talat inte. Vad är meningen?... Varför bryta upp? Ta en paus. Kom tillbaka när ni vill... för så småningom kommer ni vilja det. Alla band vill det. Jag menar... GNR turnerar för guds skull! Det är ingen mening med att sluta”, uppmanar ett annat fan.

”Jag är mållös. Det känns på något sätt som att jag har förlorat någon jag älskar? Jag hade samma känsla när Michael Jackson dog... HIM hjälpte mig genom så mycket med deras musik”, uttrycker ett tredje fan.