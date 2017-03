Filip och Fredrik samlade in över en miljon till Syrien

Hammar och Wikingsson nådde miljonen på under 24 timmar





Igår var det sex år sedan kriget i Syrien startade, vilket fick Filip Hammar och Fredrik Wikingsson att starta en kampanj där de bad alla att skänka sex kronor var till FN:s flyktingorgan UNHCR.

Slutresultatet av insamlingen? Över en miljon kronor, på ett dygn.

– Det är härligt att märka att folk har empati och kan förvandla det till någonting konstruktivt, säger Fredrik Wikingsson.

Det är sex år sedan kriget i Syrien började. Därför har tv-profilerna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson uppmanat personer att skänka sex kronor till Syrien, en krona för varje år som kriget pågått.

Den stora insamlingen är FN:s flyktingorgan UNHCR:s kampanj som inleddes av tv-profilerna.

Duon slog alla mål

Målet var att under ett dygn samla in 600 000 kronor. Ett mål, som redan vid klockan 22, när ”Breaking News” startade på onsdagskvällen, hade nåtts. I inledningen av programmet meddelade Hammar och Wikingsson att de nu fått in över 700 000 kronor. Efter bara en timme hade ytterligare 100 000 kronor samlats in.

Under programmet bad de personer fortsätta skänka pengar och hoppades på att nå upp till en miljon kronor. Något de lyckades med. På mindre än ett dygn fick de till slut in hela 1 000 147 kronor.

– Det är underbart, fantastiskt kul. Det är härligt att märka att folk har empati och kan förvandla det till någonting konstruktivt, säger Fredrik Wikingsson när Nöjesbladet når honom.

”Har bara utnyttjat vår lilla megafon”

Att det har gått så bra tackar han delvis telefonbetaltjänster för.

– Telefonbetalningen har ju revolutionerat det här och gjort det lättare att skänka pengar. Man vet aldrig när sådana här saker biter, men nu var folk väldigt snabba och det är ju kul. Det talar gott om människan på något sätt, säger han.

Han är noga med att förtydliga att de inte tar på sig någon ära för insamlingen.

– Det är inte vår förtjänst, det är ju alla de som har skänkt pengar. Vi har bara utnyttjat vår lilla megafon. Det vore ju idiotiskt att inte upplåta sitt mediautrymme till sådana här saker.