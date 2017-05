The Rolling Stones till Sverige

Gimme Shelter!





De gjorde sin första Sverigespelning i Göteborg 1965.

I höst är The Rolling Stones med Mick Jagger, 73, i spetsen tillbaka då de spelar på Friends arena.

Rockikonerna åker ut på Europaturné, och ett av stoppen är Stockholm.

– Jag är så glad att få turnera i Europa i höst och att få komma tillbaka till välbekanta platser och några som vi aldrig tidigare besökt, säger Mick Jagger i ett pressmeddelande.

Bandets gitarrist Keith Richards hälsar kort och gott till fansen:

– Here we come!

The Rolling Stones spelar på Friends arena den 12 oktober. Biljetterna släpps redan nu på måndag den 15 maj.