Isabel Adrian gör comeback i ”Svenska Hollywoodfruar”















Isabel Adrian är tillbaka i ”Svenska Hollywoodfruar”.

Det avslöjade hon själv under lördagens Guldtuben-gala.

Och TV3 är inte är helt nöjda med tv-profilens ”kupp”.

– Vi kommer ta en diskussion enskilt med Isabel, säger Susanne Nylén, presschef på MTG.

Isabel Adrian , 39, var inbjuden till Youtube-galan Guldtuben för att dela ut pris till årets Vloggare. Och innan hon presenterade vinnaren passade hon på att utföra en klassisk liten ”kupp”. På baksidan av tv-profilens manuskort kunde man läsa:

”BTW”

”I’m back”

”Svenska Hollywoodfruar 2017”.

På sin Instagram har hon lagt upp ett klipp från galan.

”Vi får se hur mycket mitt prank kommer kosta. See you in court”, skriver Isabel Adrian och syftar på det kontrakt hon har med MTG om att inte avslöja detaljer kring programmet.

Strider mot kontraktet

På MTG är man långt från nöjda med Adrians tilltag.

– Ingen av fruarna får avslöja att de är med förrän de fått ett okej från oss. Det står reglerat i deras kontrakt. Vi kommer inte ta det till rättegång, men vi kommer ta diskussionen enskilt med Isabel om hur och vad vi släpper för saker, säger Susanne Nylén och fortsätter:

– Vi är jätteglada för att Isabel gör comeback, men vi hade gärna haft mer kontroll över läget.

Isabel Adrian, som är gift med stjärn-dj:n Steve Angello , 34, sa tack och adjö till ”Svenska Hollywoodfruar” 2016. I stället skulle hon delta i ”Let’s dance”. Till Nöjesbladet konstaterade hon då att de två programmens scheman inte gick att få ihop.

– Jag kände mig färdig med Hollywoodfruar. Jag väljer det jag vill göra och ingen annan kan ställa krav på det, sa Adrian till Nöjesbladet.

Lovar fler överraskningar

Men MTG stängde aldrig dörren för en eventuell comeback, och nu är alltså Isabel Adrian tillbaka.

Förutom Adrian är det även klart att Gunilla Persson och Maria Montazami kommer delta i kommande säsong. Susanne Nylén öppnar även för fler ”fruar”.

– Det skulle inte vara ”Hollywoodfruar” om det inte dyker upp en och annan överraskning också, säger hon.

