Björn Ranelid gör slut med hela Österlen

”Det handlar bara om hat, avund och ondska”





För en månad sedan ansökte Björn Ranelid om att få viga par.

Men en besviken Ranelid har nu fått nej från kommunfullmäktige, rapporterar Ystads Allehanda.

– Från och med i dag och för all framtid kommer jag aldrig mer att ta några uppdrag på Österlen, säger han till tidningen.

Det var i början av mars som författaren Björn Ranelid , 67, skickade in en ansökan till länsstyrelsen för att kunna viga bröllopspar i Simrishamns kommun.

Nu har hans bröllopsdrömmar gått i kras. Björn Ranelid är skriven i Stockholm, och under gårdagen fick han ett nej från kommunfullmäktige, med motiveringen att han inte är skriven i Simrishamns kommun, rapporterar Ystads Allehanda.

– Det är klart att jag blir ledsen, det här är helt ofattbart. Det handlar bara om hat, avund och ondska, säger han till Ystads Allehanda efter nederlaget.

”Levande reklampelare”

När han skickade in sin ansökan i mars motiverade Ranelid sin lämplighet som vigselförrättare, och berättade om sina akademiska meriter i svenska och religionskunskap, samt sin långa erfarenhet av att tala inför publik. Det skulle han ha gjort vid närmare 3 500 tillfällen i offentliga sammanhang. Flera av de tillfällena var på just Österlen, och så sent som på skärtorsdagen invigde han en utställning på Österlens museum.

– Jag är en levande reklampelare för Österlen. Ingen annan människa har någonsin gjort mer reklam för Österlen än jag, säger han till tidningen.

Men på grund av kommunfullmäktiges beslut är det nu slut med den fina relationen till bygden, deklarerar han.

– Från och med i dag och för all framtid kommer jag aldrig mer att ta några uppdrag på Österlen, säger Björn Ranelid.