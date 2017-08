Kristian Täljeblad träffade sin sambo i ”Paradise hotel”

Nya kärleken Anna Pankova också en av deltagarna i höstens säsong av TV3:s dokusåpa











Kristian Täljeblad, 26, är nykär.

Nu avslöjar ”Paradise hotel”-deltagaren att han träffade flickvännen under inspelningen av den kommande PH-säsongen.

Nyblivna sambon Anna Pankova, 20, är också en av deltagarna i höstens säsong.

Han blev en tittarfavorit i ”paradise hotel” 2014 och återvänder till dokusåpan i höst. Under sommaren har Kristian Täljeblad visat upp sin nya flickvän Anna Pankova, 20, i sociala medier.

Under TV3:s och MTG TV:s höstpresentation under torsdagen avslöjar kärleksparet att de träffades under inspelningen av höstens säsong av ”Paradise Hotel”, där Anna också är en av deltagarna.

Flyttade ihop efter inspelningen

Paret flyttade ihop strax efter att inspelningarna avslutades före sommaren.

– I april, säger Kristian.

– I juni, säger Anna.

– I maj då, kan vi väl enas om, säger Kristian med ett skratt.

Sedan dess har de tvingats ljuga om hur de träffades.

– Vi har fått säga att vi träffades på fest. Ingen verkar ha riktig ana att jag skulle vara med i ”Paradise hotel”, säger Anna Pankova.

Kommer vi se nu under hösten hur ni blir mer och mer kära i varann?

– Ja, det kommer man få se. Vi kommer också få se det, säger Anna Pankova.

Beredda på jobbiga tv-situationer

Finns det situationer som ni är oroliga över i de kommande tv-programmen, där ni kan ha sagt något dumt om varandra?

– Inte dumt så, men i stridens hetta må väl du ha sagt nåt korkat om mig som du kanske inte menar för evigt, eller? säger Kristian Täljeblad.

– Jag vet att jag alltid pratat gott om dig, säger Anna Pankova.

Men är det inte väldigt snabbt att flytta ihop bara en månad efter att ni kom hem?

– Jag sa samma sak när han frågade, ska vi verkligen, men han jo jo, man slipper slösa tiden och ta reda på det om två år om man kan ta reda på det nu, säger Anna.

– Om det brister är det väl lika bra att det brister nu, men jag vet att det inte kommer att göra det, säger Kristian.

”Paradise hotel” har premiär på Viafree och TV3 måndag 4 september.

