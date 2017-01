Familjen vakar – avböjer att prata med utomstående: ”Fokuserar på att ta hand om varandra”

Familjens ord i kväll: ”Siewert är överväldigad”















Siewert Öholm kämpar mot klockan sedan mardrömsdiagnosen: hans cancer är fullt utvecklad och omöjlig att vårda.

Under måndagseftermiddagen vakade familjen vid hans sida, och avböjde att prata med utomstående.

”Nu fokuserar vi på att ta hand om varandra”, skriver de anhöriga i ett sms till Nöjesbladet.

I går meddelade familjen chocken: Siewert Öholms tidigare goda cancerprognos var fel – nu vakar familjen runt tv-legendaren på Centrallasarettet i Växjö.

Hans hustru Gitten Bolin Öholm berättade för Nöjesbladet att familjen nu tar en stund i taget . Hon sover med honom på sjukhuset.

Alla nära samlade på sjukhuset

Under måndagen fick Siewert Öholm åter kraft och kunde tala klart, eftermiddagen tillbringade han sedan med familjen på sjukhuset. Tidigare har de orkat prata med media, men det avböjde de under måndagseftermiddagen och-kvällen.

Öholm var under dagen trött men utan smärtor. Samtidigt har hälsningarna strömmat in till honom via mobiltelefon och Facebook.

– Det har blivit enastående vackra dagar. Jag har fått samtala med varje son för sig. Vi har fått gå igenom from the very beginning until now. Jag känner att vi har både rett ut och kommit fram till och känner tacksamhet. Jag är så tacksam, sa Siewert Öholm till Expressen under förmiddagen.

”Deal med Gud”

Enligt hustrun har han ”gjort en överenskommelse med Gud”:

– På onsdag kan vagnarna komma. Han sa när tidningen Dagen ringde att han får se om Gud håller reda på datumen: ”Jag har försökt regissera honom. Annars ring tillbaka på onsdag”, säger Gitten till tidningen.

– Jag och Gud gjorde en deal där om måndagen och tisdagen. Vi fick möjlighet att reda ut allt det här. Sedan kan jag släppa det. Vad Gud vill göra med min onsdag, det får han bestämma sig för. Jag är trygg, säger Öholm till tidningen.

Under måndagskvällen skrev familjen i ett sms till Aftonbladet att ”Siewert är överväldigad av alla hälsningar och stöd. Nu fokuserar vi på att ta hand om varandra”.