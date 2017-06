Pampig musikalkväll på Ullevi















GÖTEBORG. Nästan 27 000 i publiken. Sveriges skickligaste musikalartister på scen.

Pärlor från de bästa föreställningarna. Den här kärleksförklaringen gjorde nästan allt rätt.

Underbara smakprov från ”Hair” och ”Cabaret” med Helen Sjöholm.

FAKTA I love musicals ++++ Ullevi Göteborg, med Peter Jöback, Helen Sjöholm, Tommy Körberg m fl. Stockholm sinfonietta, dirigent Julian Bigg. Publik: 26 742. Bäst: ”Du måste finnas” Sämst: Kunde varit kortare.

Peter Jöbacks hyllningsprojekt ”I love musicals” har gjort en lång resa, och föreställningen på Ullevi är generös. När klockan närmar sig midnatt blir det en pampig final till ”Les Miserables” med fyrverkerier och gyllene konfetti.

Efter det ”Guldet blev till sand” som extranummer följd av ”You´ll never walk alone”, som går över i ”Climb every mountain” från ”Sound of music” med Helen Sjöholm som anförare.

Natten är mild och öm och både Jöback och publiken ser tårögd ut.

Kvällen var indelad i två akter med paus. Första halvan var i det närmaste perfekt. Roliga presentationer av genren, och snabbversioner av musikaler som ”My fair lady” och ”Hair”. Varje sång och musikal effektivt bildsatt i kulissen, en slagkraftig sceografi. Dansare och kör, en stor orkester med harpa i ena ändan och pukor i den andra.

Stående ovation

Inte alltid de största hitsen från musikalerna, mer en folkbildande show som lyfter fram lite udda nummer. Men i de svenska klassikerna blir det ess som ”Anthem” ur ”Chess” och ”Du måste finnas” ur ”Kristina från Duvemåla”.

Helen Sjöholm får kvällens första stående ovation.

Efter paus blir det höjdare som ”Phantom of the opera” och ”Cabaret”. Helen Sjöholm imponerar i ”Don´t cry for me Argentina” och ”Bortom sol och måne” av Benny Andersson och Björn Ulvaeus.

Men här finns också kvällens svacka, med några nummer ur blekare musikaler. Det är de internationella gästartisterna som får visa upp sig i ”Love never dies”, ”Wicked” och ”Candide” och intensiteten sjunker ett tag. Man vill inte verka otacksam, men en kortare och tätare andra akt hade varit effektivare.

Kaostryck vid toaletten

Men finalen blir en triumf.

Föreställningen är ett engångsfenomen och akustiken på Ullevi är kanske inte den bästa på alla platser för den här musiken. Scenen står på ena långsidan och innerplan är fylld av sittplatser. Ljudet studsar mellan läktarna ibland, och det är kaotiskt tryck kring de provisoriska toaletterna i pausen.

Gott om folk. Man kan ju alltid gnola på ”You ´ll never walk alone”. Sången från musikalen ”Carousel” har blivit en lagsång för fotbollsklubben Liverpool och var dubbelt passande som extranummer på Ullevi. Musikalvänner vallfärdade i bredd och fyllde arenan. En kväll som visade hur många olika uttryck musikaler kan ha. En kväll att minnas.