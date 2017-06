Zara Larsson hänger ut sitt ex som otrogen





Zara Larsson anklagar exet för otrohet.

Han ska, enligt Zara, ha haft en relation med en känd svensk artist när de fortfarande var tillsammans.

– Dom har pratat med varandra i månader bakom min rygg, skriver hon på Snapchat.

Zara Larsson , 19, öppnar nu upp om varför förhållandet med av och på-pojkvännen Ludwig Kronstrand, tog slut under hösten 2016. Hon anklagar honom, via sin Snapchat , för att hagått bakom ryggen på henne under deras relation: ”han var otttrrroogeeenn” skriver hon och namnger en svensk artist som han ska ha umgåtts intimt med.

Hon understryker att hon inte har något agg mot artisten utan mot sitt ex.

”Han berättade för mig att han skulle till LA. Lite konstigt tycker jag eftersom jag är där HELA TIDEN men han valde att åka dit när jag inte var där”, skriver hon på Snapchat.

”Pratade bakom min rygg”

Enligt Zara Larsson hade pojkvännen ingenstans att bo under sin vistelse i Los Angeles, så hon mejlade sina vänner för att höra om någon visste ett boende.

”Men han hörde aldrig av sig till dom som försökte hjälpa honom?? Stänger av sin mobil i 10 dagar så jag inte kan ringa ALLS.”, skriver hon.

Det visade sig i efterhand att han hade bott med den kända svenska artisten under sin resa, enligt Zara Larsson.

”Och att dom har pratat med varandra i månader bakom min rygg”, skriver hon och fortsätter.

”Frågade till och med flera gånger om han träffat någon för han betedde sig konstigt. Han sa nej nej nej nej nej nej”.

Ett öppet förhållande

Enligt Hänt har Ludwig Kronstrand berättat om triangeldramat i sin podcast ”Noel & Ludwig”. Då avslöjade han att de skulle ha haft ett öppet förhållande, med en enda regel – att de inte fick förälska sig i någon annan.

– Jag ställde liksom inga frågor, jag lät det bara vara. Jag låg med andra. Sen träffade jag en person som jag började hänga med, sen började jag tycka om henne jättemycket. Jag blev förälskad, säger han i podden, enligt Hänt, och fortsätter:

– Jag träffade en person som faktiskt var helt fantastisk. Jag trodde att jag blev kär, sen åkte vi till LA i oktober. Där vi hängde med det här gänget som vi hade träffat. En av dem var den tjejen jag trodde att jag var kär i, säger han, enligt Hänt, i podden.

Aftonbladet har sökt Ludwig Kronstrand.

LÄS OCKSÅ Zara Larssons ord som bekräftar kärleksryktet: ”Baby”