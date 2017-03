Det finns många stjärnor i Los ­Angeles men bara en kung.

1. ”Rumours” ( album, Fleetwood Mac)

Ingen stad eller stat har byggt min vuxna musiksmak lika mycket som Los Angelses och Kalifornien. ”Rumours” kan vissa dagar putta ner ”Sign ’O’ the times” med Prince från förstaplatsen på min lista över tidernas bästa album.

2. Lana del Rey (artist)

Om inte noirdrottningen Lana Del Rey redan fanns skulle regissören David Lynch ha fått uppfinna henne.

3. ”Mulholland Drive” (film, David Lynch) En av få filmer som inte bara blir bättre ju fler gånger man ser den. Den blir också ännu obegripligare och mysko.

4. ”Belladonna” (album Stevie Nicks)

Den bästa Fleetwood Mac-skivan som gruppen själv aldrig släppte.

5. Tapping the source (roman, Kem Nunn)

Ingen som älskar noir bör leva utan Kem Nunns mytomspunna mästerverk om Kaliforniens mörka hjärta.

6. Father John Misty (artist)

Som en vän skrev: ”Father John Misty gör singer-songwritergenren kul igen.

7. ”Sex dagar” (roman, Ryan Gattis) Det är 25 år sedan kravallerna i Los Angeles. Gattis fiktiva berättelse om sex dygn som eldade upp Los Angeles är briljant och gastkramande.

8. ”Straight outta Compton” (album, NWA) Hiphop utan NWA skulle vara som rockhistorien utan Jerry Lee Lewis.

9. ”Bosch” (tv-serie)

22 april släpps hela den nya och tredje säsongen på HBO Nordic. En rimlig anledning at ställa alarmet på din smartphone.

10. ”Appetite for destruction” (album Guns N’ Roses) 80-talets pudelrock avrättas i tilv fulländande spår.

11. ”Lagom kort” (roman, Joan Didion) Apati och livsleda, mentalsjukhus och deppresioner, skallerormar och dåliga män.

12. ”Hotel California” (låt, The Eagles) Allegorin om Kalifornien och om Los Angeles är mer diabolisk än Black Sabbath.

13. ”Sunset Blvd” (film) ”All right Mr. De Mille i’m ready for my close-up.