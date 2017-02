Håkan Hellström ger konsert i Berlin

Släpper nytt datum till sin kommande turné – den här gången i Tyskland





Under dagen släppte Håkan hellström en fin vårpresent till sina tyska fans, stjärnan lägger nämligen till en Berlinspelning till sin kommande sommarturné.

Det under sin ”Rullande Åska”-turne som Håkan Hellström lägger till en extra bonusspelning, den 27 maj styr artisten nämligen kosan mot Berlin i Tyskland.

Biljetterna släpps den 3 mars så den som är sugen på en biljett får gott spara datumet i sin kalender, då flera av stjärnans biljetter sålt slut på direkten.

Blinkning åt Cohen

Under sin turné kommer stjärnan bland annat besöka Stockholm, Göteborg Oslo och Malmö. Flera av spelningarna är redan slutsålda och extrakonserter har redan annonserats.

”First we take Manhattan, then we take Berlin” skriver Hellström på sitt instagramkonto, en blinkning till de klubbspelningar Håkan gjorde i New York förra året och även till en av Leonard Cohens mest kända låtar, ”First we take Manhattan” från 1988.