FAKTA

Familj: Flickvännen, tennisspelaren Anna Kournikova, tre hundar. Mamma Isabel, pappa Julio, systern Chabeli och brodern Julio Jr.

Bor: Lyxvilla med tennisbana i Miami.

Aktuell: Släpper singel 4 februari och spelar i Sverige 3 maj.

Bakgrund: Släppt tio album sedan 1995, som sålt i över 100 miljoner ex. Låten ”Duele El Corazón” toppar listor över hela Europa. Det tionde albumet ”Sex and Love” var det sjunde mest spelade albumet på Spotify globalt sett under 2014 och innehöll samarbeten med artister som Pitbull och Sean Paul. Har tagit emot 500 utmärkelser.